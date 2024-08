MEDIO TIEMPO Philadelphia Union 0-1 Cruz Azul EN VIVO dónde ver transmisión online gratis | Fase de Grupos Leagues Cup 2024

Este domingo 4 de agosto del 2024, continúa la actividad de la tercera jornada de la Fase de Grupo de la Leagues Cup 2024. Los partidos del día son: Orlando City vs Atlético de San Luis, Philadelphia Union vs Cruz Azul, Pachuca vs Toronto, St Louis City SC vs Juárez, Chivas vs LA Galaxy y Seattle Sounders vs Necaxa.

Uno de los partidos claves es el de Philadelphia Union vs Cruz Azul, pues se juegan el primer lugar del grupo y en el caso del equipo celeste, su pase a la siguiente ronda. El encuentro se va a disputar en punto de las 18 horas tiempo del centro de México y será en el Estadio Subaru Park.

Te puede interesar: VIDEO: Rodrigo Huescas anota su primer gol con el Copenhague… pero lo anulan

Así llega Philadelphia Union y Cruz Azul

El conjunto de Cruz Azul llega en el último lugar de la tabla con un punto. En sus últimos tres partidos registra dos empates y una victoria. Por otra parte, Philadelphia Union se encuentra en el primer lugar del grupo con tres puntos. Registra tres victorias de forma consecutiva.