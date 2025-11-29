Piastri se aferra al Mundial y vive jornada de ensueño previa a la carrera en Catar

Oscar Piastri se adjudicó este sábado la pole position del Gran Premio de Catar 2025, en la sesión clasificatoria celebrada de noche en el circuito de Lusail. El piloto australiano había ganado horas antes la carrera sprint, resultado que le permitió recortar dos puntos a su compañero de equipo en Mclaren, Lando Norris.

Norris, actual líder del Mundial de pilotos, partirá en la segunda posición. El británico cuenta con una ventaja de 22 puntos sobre Piastri y de 25 unidades respecto a Max Verstappen, piloto de Red Bull, quien iniciará desde la tercera plaza. Con solo dos carreras restantes, los tres pilotos siguen en competencia por el título.

Durante la esprint, Piastri lideró de principio a fin, seguido por Russell. Norris finalizó tercero tras resistir los ataques iniciales de Verstappen, quien avanzó desde la sexta hasta la cuarta posición.

El resto de la parrilla para este domingo

En la segunda fila George Russell, de Mercedes, acompaña a Verstappen, mientras que su compañero Andrea Kimi Antonelli arrancará desde el quinto lugar. En cuanto a los pilotos españoles, Carlos Sainz (Williams) partirá séptimo y Fernando Alonso (Aston Martin) lo hará desde la octava posición. El brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber) saldrá P 14 y el argentino Franco Colapinto (Alpine) largará último.

La clasificación dejó nuevamente fuera de competencia a Lewis Hamilton en Q1, mientras que avanzaron hasta Q3 Pierre Gasly, Charles Leclerc e Isack Hadjar.

https://x.com/F1/status/1994847447848567125?s=20

Las combinaciones que pueden dar el título a Norris en Catar

Con la disputa del Gran Premio este domingo, Lando Norris tendrá su primera oportunidad para asegurar su coronación en la Fórmula 1. Tras la sprint, el británico suma 396 puntos, seguido por Piastri con 374 y Verstappen con 371.

Según el sistema de puntuación vigente, Norris será campeón mundial si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

-Gana el Gran Premio de Catar.

-Termina segundo por delante de Verstappen y Piastri no finaliza entre los tres primeros.

-Es tercero por delante de Verstappen y Piastri concluye quinto o más atrás.

-Finaliza cuarto por delante de Verstappen y Piastri acaba como máximo sexto.

-Termina quinto por delante de Verstappen y Piastri no entra entre los seis primeros.

-Finaliza sexto por delante de Verstappen y Piastri termina octavo o más atrás.

-Acaba séptimo por delante de Verstappen y Piastri no figura entre los ocho mejores.

-Termina octavo por delante de Verstappen y Piastri queda fuera del top 10.

Si el británico finaliza más allá del octavo puesto, la definición del campeonato se aplazará a la última carrera de la temporada, prevista para la próxima semana en Abu Dabi.