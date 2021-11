Piden el regreso del Chicharito Hernández

La falta de gol en la Selección Azteca sigue siendo un tema que preocupa a la afición de nuestro país. En este 2021, contando los partidos amistosos, la Nations League, la Copa Oro y los partidos del Octagonal Final rumbo al Mundial de Qatar 2022, México ha conseguido 33 goles en 22 partidos.

El máximo anotador del año para el combinado de Gerardo Tata Martino es el naturalizado mexicano, Rogelio Funes Mori, el delantero suma cinco tantos, seguido de Hirving Lozano y Orbelín Pineda con cuatro goles cada uno. Después de ellos el Tecatito Corona, Diego Lainez, Herny Martín y Héctor Herrera tienen dos, mientras que hay otros nuevo con uno.

Resumen | Estados Unidos 2-0 México | Octagonal Final

El que parecía que se iba a convertir en el referente del ataque de la Selección Azteca era Raúl Jiménez, pero la desafortunada lesión que tuvo el año pasado, y lo alejó de las canchas durante poco más de ocho meses detuvo, el proceso. Aunque ya pudo conseguir un gol con este año con el “Tri”, fue contra el Salvador desde los 11 pasos.

La afición exige el regreso del Chicharito Hernández

La derrota ante Estados Unidos por marcador de 2-0 , enfureció a la afición de nuestro país, pues aquellos fantasmas y burlas del “dos a zero” regresaron y no fueron para nada del agrado de la fanaticada.

Es por esto, que, a través de una página que recauda firmas digitales, los seguidores del equipo que dirige el “Tata” Martino se pusieron en marcha para exigir el regreso del máximo anotador de la Selección Mexicana, Javier Chicharito Hernández.



El delantero azteca, tuvo una muy buena temporada en la MLS con un total de 17 goles en 21 partidos, se quedó muy cerca del campeonato de goleo, pero una lesión que lo alejó 10 partidos no le permitió pelear de llenó el título de anotaciones.

La marca de ex Manchester United y ex Real Madrid se quedó en 52 tantos, cuando, en su último partido con la Selección Azteca le anotó a Estados Unidos en un amistoso, el 7 de septiembre de 2019. Desde entonces no ha vuelto a vestir la camiseta nacional.