ÚLTIMA HORA: Estrella de la Tri sería objetivo primordial del Arsenal

Arsenal ha intensificado su interés en el defensa ecuatoriano Piero Hincapié, y en las últimas horas habría registrado una aproximación formal al Bayer Leverkusen para sondear una posible incorporación antes del cierre del mercado. Fuentes cercanas a la operación indican que los Gunners están dispuestos a avanzar con negociaciones para completar la llegada del jugador de la Tri a la ciudad de Londres.

El jugador de 23 años se ha consolidado en la Bundesliga como uno de los centrales más polivalentes: puede actuar como zaguero central zurdo o como lateral izquierdo, es pierna izquierda natural y aporta salida de balón, intensidad física y velocidad en el intento de recuperación. Ese perfil encaja con las necesidades que Mikel Arteta ha mostrado en ventanas anteriores para reforzar el eje y la banda izquierda defensiva.

El factor económico será determinante. Varios informes sitúan una cifra de referencia en torno a los 60 millones de euros, un monto que Leverkusen exigiría para liberar a una de sus piezas más valiosas tras las exitosas campañas recientes del club. Arsenal, por su parte, trabaja en la ingeniería financiera de la operación, que probablemente pase por la venta de jugadores con el objetivo de equilibrar la plantilla y cumplir con los objetivos deportivos y salariales.

El efecto dominó que ocasionaría la operación Hincapié Arsenal

La posible llegada de Hincapié también abre un capítulo de “dominó” en el mercado: su fichaje podría depender de salidas previas (especialmente de defensas izquierdos o de recambios) y colocaría a Arsenal en competencia directa con otros clubes de la Premier League, incluyendo a su rival de la ciudad, Tottenham, que según reportes también ha mostrado interés. Ese pulso entre clubes añade presión temporal a la negociación, dado que las decisiones deben cerrarse antes del final de la ventana.

¿Qué ganaría el Arsenal con Piero Hincapié?

Desde la óptica deportiva, incorporar a Hincapié otorgaría a Arsenal mayor versatilidad táctica y una opción de recambio con proyección a largo plazo; sin embargo, para Leverkusen la marcha del defensor supondría la necesidad de buscar un recambio de nivel o apostar por promesas del filial. El avance de la operación dependerá, en definitiva, de la disposición de las partes a negociar las cuotas y de las ventas que Arsenal consiga ejecutar, aunado a la voluntad del propio jugador de dar el salto a la Premier.

