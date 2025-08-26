OFICIAL: Un histórico del Real Madrid aterriza en la Bundesliga

En una de las noticias más sorprendentes del mercado europeo, el lateral español Lucas Vázquez ha sido anunciado oficialmente como nuevo jugador del Bayer Leverkusen, cerrando así una etapa dorada de diez años con el Real Madrid. El jugador gallego, de 34 años, firma contrato con el conjunto alemán hasta junio de 2027 y portará el dorsal número 21.

¿Cuántos títulos consiguió Lucas Vázquez con Real Madrid?

Vázquez llega libre tras finalizar su vínculo con el club merengue, donde se consolidó como uno de los futbolistas más versátiles y comprometidos de la plantilla. Su salida marca el fin de una era en la que el coruñés acumuló un impresionante palmarés de 23 títulos:

5 Champions League

4 Mundiales de Clubes

4 Supercopas de Europa

4 Ligas de España

1 Copa del Rey

1 Copa Intercontinental

4 Supercopas de España

Durante su paso por el Santiago Bernabéu, Lucas disputó 402 partidos oficiales, sumando más de 22 mil minutos en cancha, con 38 goles y 60 asistencias, cifras que reflejan su constancia y entrega.

El Bayer Leverkusen, que atraviesa una nueva etapa bajo el mando de Erik ten Hag tras la salida de Xabi Alonso al Real Madrid, apuesta por la experiencia y liderazgo de Vázquez para reforzar su defensa y aportar profundidad en el juego por bandas. El español llega para cubrir la baja del neerlandés Jeremie Frimpong, recientemente traspasado al Liverpool.

¿Qué dijo Lucas Vázquez a su llegada al Bayer Leverkusen?

En su presentación, Lucas se mostró entusiasmado por el nuevo reto: “Este es un paso importante en mi carrera. Llego con muchas ganas de competir, aprender de mis compañeros y aportar toda la experiencia que he adquirido en el Real Madrid. Espero ayudar al equipo a alcanzar metas importantes en la Bundesliga y en competiciones europeas”.

Además, compartirá vestuario con sus compatriotas Alejandro Grimaldo y Aleix García, fortaleciendo la presencia española en el equipo alemán. Con esta incorporación, el Leverkusen suma a sus filas a un jugador que lo ha ganado todo y que ahora buscará dejar huella en la Bundesliga .

