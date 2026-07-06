Por qué Santi Gimenez no pudo volver a entrar a la cancha en México: esta fue su lesión

La eliminación de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó secuelas no solamente en el aspecto deportivo, sino también en lo físico. El combinado nacional se despidió de la competencia tras perder 3-2 ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México. En los últimos minutos del encuentro, se observó una imagen de Santi Gimenez que generó preocupación en todos los presentes.

|Crédito: Instagram/@sant.gimenez

El atacante Santiago Gimenez debió abandonar el terreno de juego durante los minutos finales del compromiso debido a una fuerte torcedura de su tobillo derecho. El hecho ocurrió prácticamente en el último minuto de juego, cuando Santi fue a disputar una pelota en la línea de fondo con el defensor inglés Djed Spence. Tras doblarse su tobillo derecho, automáticamente salió del campo de juego arrastrándose para no demorar el tiro de esquina posterior en los segundos finales. El futbolista del AC Milán no pudo reincorporarse por sus propios medios para colaborar en las últimas jugadas y así culminó su participación en la justa mundialista. Posteriormente, Javier Aguirre ratificó en la sala de conferencias que el atacante fue trasladado de urgencia a una clínica y horas después se confirmó que sufrió un esguince de tobillo.

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Santi Gimenez llegó con lo justo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y terminó lesionado

Santi Gimenez llegó a la justa mundialista tras recuperarse de una lesión sufrida en el AC Milán. Por lo tanto, le costó encontrar el ritmo durante la competencia y de a poco fue sumando minutos. Muchos le adjudican su mejor actuación recién en el duelo frente a Ecuador, ya que gracias a él, Piero Hincapié salió expulsado. Sin embargo, el delantero no logró ningún gol ni asistencia durante todo el certamen.

De esta manera, Gimenez cumplió el sueño de disputar una cita mundialista con México. Ahora, definirá su futuro a nivel de clubes y comenzará a prepararse para el comienzo de la próxima temporada.