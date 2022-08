Pikolín Palacios critica el fichaje y ‘pobre desempeño’ de Dani Alves

Pese a ser uno de los fichajes más sonados y ‘grandes’ de los últimos años en la Liga BBVA MX, las críticas y cuestionamientos no dejan de llegar para Dani Alves, pues ahora fue Marco Antonio, el Pikolín Palacios, quien se fue con todo contra el brasileño.

Pikolín Palacios, quien se retiró hace unos años, considera que Dani Alves ha quedado a deber mucho desde que llegó a los Pumas, pues cree que la directiva se equivocó si creían que les iba a resolver los partidos, pues por su edad, eso ya era algo ‘imposible’.

La travesía y gloria europea de Dani Alves hasta llegar a Pumas

La dura crítica de Pikolín Palacios contra Dani Alves

Hablando con ‘W Deportes’, el exfutbolista de los Pumas tundió a Dani Alves y la directiva Universitaria, ya que cree que fichar al brasileño fue un error monumental, pues lo habrían contratado ‘por su nombre’ y no por lo que ‘podría aportar’.

"¿Se pusieron a pensar que Dani Alves llegaba sin pretemporada con un torneo ya empezado?, ¿que tenía ya 39 años y llegaba a un club donde se tiene que correr mucho, no mucho, muchísimo? No creo que se hayan puesto a pensar”, dijo Marco Antonio Palacios.

Además de esto, Pikolín considera que si trajeron a Dani Alves para orientar a los más jóvenes está bien, pues tiene mucha experiencia, pero si creían que iba a ser el motor que los llevara a lo más alto, Pumas está equivocado.

“Si lo trajeron para dar autógrafos y orientar a los chavos, perfecto, pero si lo trajeron para que resuelva el partido creo que están muy equivocados. Dani Alves no va a resolver el partido, no va a poder resolver porque en Pumas hay una filosofía de juego, no somos ni Barça, ni Tigres, somos Pumas”, sentenció.

Dani Alves llegó ‘gratis’ a los Pumas, pues se encontraba como agente libre al momento de cerrar el fichaje, por lo que lo único que acordó el club fue el monto de su salario.