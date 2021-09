Pikolín Palacios envió su CV, sueña con ser director técnico

Han pasado cinco desde la última vez que Marco Antonio “Pikolín” Palacios piso una cancha como futbolista profesional. Ahora, vive una nueva etapa dentro del futbol, se desempeña como auxiliar técnico en la Sub 18 del Mazatlán FC, un paso más cerca de lo que quiere para su futuro, ser director técnico en primera división.

“Hablé con varios equipos, mandé mi currículum y entre ellos estaba el Mazatlán. Miguel Sansores, con estuve en Morelia, me dijo que estaban abriendo puertas y que había oportunidades. Tuve una entrevista, diferentes exámenes y me contrataron”, aseguró Palacios en entrevista para Mediotiempo.

El exdefensa de los Pumas, ya pudo tener una aventura como DT, pero fue en la tercera división del futbol mexicano, cuando dirigió al Inter de Playa del Carmen, tras conseguir su título de entrenador profesional en la Federación Mexicana de Futbol.

Su sueño es dirigir a Pumas

Como fiel seguir de los Pumas, Palacios tiene el sueño de dirigir a los universitarios, camiseta que defendió entre 2003 y 2018, conjunto con el que ganó cuatro campeonatos de la Liga BBVA MX: el bicampeonato de 2004, en 2009 y 2011.

“Mandé a Pumas, más no hubo la apertura que hubiera querido para poder platicar, para poder enseñarles mi plan de trabajo. Estoy tranquilo, por algo pasan las cosas. Ya vendrá otra época y otras directivas”, comentó el gemelo.

“Nunca ocultaré que para mí sería un sueño dirigir a Pumas. Creo que muy pocos tienen ese privilegio de poder jugar y dirigir en el mismo equipo. Me encantaría, pero no sé si se va a dar o no”, agregó.

Este fin de semana su equipo el Mazatlán FC Sub 18 se mide a los Pumas de la misma categoría; además de que los conjuntos de primera división también se enfrentan, partido que podrás seguir por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes.

“Por fin me toca enfrentarlos. Tengo diferentes emociones. Todos saben que es mi equipo, que me dio todo como jugador, me enseñó valores y que ahora como profesional defiendo con la playera del Mazatlán. Estoy con todas las ganas y energías de vencer a los Pumas”, finalizó.