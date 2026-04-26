Cruz Azul y la PESADILLA que podría vivir al cierre del Clausura 2026; así perdería varios puntos

Estamos solamente a un partido para que finalice la temporada regular del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y Cruz Azul no solo atraviesa uno de sus peores momentos futbolísticos, sino que también podría perder hasta 3 puntos al finalizar la temporada por una regla que no ha cumplido hasta ahora.

cruz azul

Con casi dos meses desde su última victoria, la realidad es que Cruz Azul atraviesa por un bache en la parte más importante de la temporada que el club no ha podido lidiar. Ahora, se sabe que el club podría perder 3 unidades valiosas por la regla de menores de la Liga BBVA MX.

¿Por qué Cruz Azul podría perder 3 puntos al final del torneo?

Como sabes, la regla de menores obliga a cada uno de los equipos de la Liga BBVA MX a sumar al menos 1,170 minutos a jugadores menores de 23 años a fin de darle una oportunidad a estos atletas, lo cual hace que algunas figuras tengan una posibilidad de mostrarse en el campo.

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Bajo este contexto, al término de la Jornada 16 ante los Gallos del Querétaro, la Máquina de Cruz Azul es uno de los clubes que no ha cumplido esta regla de menores, pues de acuerdo con el conteo oficial al conjunto celeste le restan 11 minutos para estar a la par con esta regla.

Lo anterior sugiere que Cruz Azul necesita al menos 11 minutos si lo que quiere es cumplir esta regla y evitar una disminución de 3 puntos al final de la temporada regular, mismos que podrían ser cruciales para estar entre los primeros lugares de la tabla general o bajar hasta el quinto puesto.

¿Qué jugadores pueden darle a Cruz Azul minutos en la regla de menores?

Son tres los jugadores principales que pueden brindarle minutos de menores a Cruz Azul en este cierre de temporada, siendo el defensor Jorge Rodarte el principal de estos. Aunado a él, existen otros jugadores, como Luka Romero y Amaury Morales, que pueden ofrecer más minutos para el club.

Nicolás Larcamón, ¿fuera de Cruz Azul?

Fue a través de un mensaje desde sus redes sociales que Cruz Azul confirmó la salida de Nicolás Larcamón como DT luego de sumar nueve partidos consecutivos sin obtener el triunfo, por lo que a partir de ahora el club celeste está en la búsqueda de un nuevo entrenador para el próximo torneo.

