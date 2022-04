Jugar contra Messi y Lewandowski, un espectáculo para Orbelín Pineda

A unas horas de enfrentar por primera vez en su carrera al Real Madrid, el mediocampista del Celta Orbelín Pineda , platicó desde España con Azteca Deportes sobre la ubicación de México en el grupo C de la Copa del Mundo con Argentina, Polonia y Arabia Saudita. En los primeros dos compromisos el equipo del Tata Martino se podrá medir a Lionel Messi y Robert Lewandowski, ganadores del Balón de Oro y el premio The Best respectivamente.

Buen grupo para México

¡Así celebraron los jugadores de México el pase al Mundial Qatar 2022!

“Nos toca un buen grupo, Polonia y Argentina con figuras internacionales y mundiales, será bonito un buen espectáculo y lograr llegar a lo más alto en el Mundial. Es genial, la verdad que todos los equipos que están ahí sabemos que son de alto nivel, por algo están ahí, sabemos que nosotros tenemos que dar lo mejor versión de la Selección Mexicana, no solo para en el quinto partido” dijo Pineda en charla con los comentaristas de FUT Azteca tras el sorteo.

Pineda en los planes de la Selección mexicana

Pineda no fue convocado en la reciente Fecha FIFA donde México amarró el pase a la Copa del Mundo, en parte porque el cuerpo técnico de la Selección Azteca busca que se gane la confianza del Chacho Coudet, entrenador del Celta de Vigo.

“Sabemos bien que no fue nuestra mejor versión de esta eliminatoria pero nos faltan estos meses para participar, enfocarnos bien en lo que viene y lo principal es poder estar ahí" aceptó ‘El Maguito’

No hay rival pequeño

Cuestionado sobre el tercer partido del sector contra Arabia Saudita, Pineda aseguró que en este tipo de competencias no hay rival pequeño.

“No hay que ir confiados en que puede ser un partido muy fácil, hay que disfrutarlos, dar a respetar al equipo, lo principal es ganar y pasar la fase” finalizó el mexicano que acumula 44 partidos con la Selección Mexicana y que en caso de ser convocado por el Tata Martino estaría disputando su primer mundial con 26 años.