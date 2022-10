Piojo Alvarado defiende a compañeros de Chivas que fueron al Palenque

La noche del miércoles se publicaron fotografías de Santiago Ormeño, Alan Mozo y Antonio Briseño, futbolistas de Chivas que asistieron al concierto de Christian Nodal en el marco de las Fiestas de Octubre que se realizan en Guadalajara. Algunos usuarios criticaron a los jugadores por asistir a un evento nocturno en plena semana de repechaje de la Liga BBVA MX , mientras que otros consideraron que están en su derecho de esparcimiento como cualquier persona.

Guadalajara entrenó este jueves en el Estadio Akron y todo el plantel estuvo presente. En conferencia de prensa, Roberto Alvarado, externó su punto de vista respecto a las imágenes que se dieron a conocer.

“Somos humanos también, más allá de jugadores, somos humanos. No están haciendo nada malo y no le veo nada malo, creo que los compañeros saben el compromiso que tenemos acá como grupo y como equipo. Veo a los compañeros muy comprometidos, se hizo un gran entrenamiento y esas son muy buenas señales. Queremos ir a ganar el partido y creo que el grupo está muy unido” dijo el ‘Piojo’ quien aclaró que no asistió al concierto de Nodal.

Piojo Alvarado y el ataque de las Chivas

De cara al partido del domingo ante Puebla, Alvarado aceptó la importancia de que Alexis Vega se encuentre al 100 por ciento para el compromiso, sin embargo, negó que la ofensiva rojiblanca dependa solamente de su compañero.

“Todos estamos a ese nivel de exigencia, todos somos iguales, obviamente con características diferentes y si bien si Alexis, es cierto, pienso que es nuestro mejor jugador, no dependemos de él. Nos da mucho a la ofensiva y es un gran jugador, está en gran nivel, pero sumando a Alexis Vega con todos los compañeros, hace que el equipo sea mejor y nos gustaría que todos estemos en el mejor nivel para que todo fluya más fácil” finalizó Alvarado quien buscará sellar su boleto al Mundial de Qatar 2022 en las próximas semanas.

