¿Piojo Alvarado a Tigres? El jugador salió a aclarar los rumores

En las últimas semanas, el nombre de Roberto Alvarado de Chivas, ha sido vinculado con un posible traspaso a Tigres para el próximo torneo. Sin embargo, el mediocampista de 26 años salió al paso de las especulaciones con un mensaje claro y que trae tranquilidad a la afición del Rebaño Sagrado.

Con contrato vigente hasta 2029, Alvarado no solo descartó un cambio de aires rumbo a Nuevo León, sino que reafirmó su felicidad y compromiso con el equipo rojiblanco.

Piojo Alvarado, contento en Chivas

En entrevista con un medio de Estados Unidos, Piojo fue tajante al abordar los rumores sobre Tigres: “Si me han preguntado que qué onda con Tigres, pero no. Realmente, yo estoy contento acá en Chivas. Soy feliz aquí, mis dos hijas son de aquí, entonces, por el momento y a lo que yo pienso, no me gustaría irme de Chivas por ahora”.

Pero, Alvarado, no se conforma con lo que ya tiene. A sus 26 años, el sueño europeo sigue vivo en su horizonte: “Si bien yo todavía tengo la esperanza de ir a Europa y a mí me encantaría que sea de aquí, de Chivas a Europa, y si me voy, que bueno, y si no, a quedarme aquí en Chivas mucho más tiempo y poder salir campeón que es lo que más deseo”.

Gran noticia para la afición

La afición rojiblanca puede respirar aliviada. Mientras los rumores seguirán siendo parte del entorno futbolístico, Alvarado tiene la mente puesta en Chivas. Su deseo de levantar un título con el equipo más popular de México es el motor que lo impulsa, y con tres años y medio de contrato por delante, hay tiempo para que el Piojo cumpla sus metas y las de millones de seguidores que corean su nombre en el Akron. Por ahora, Tigres deberá esperar, porque el corazón de Alvarado late en rojiblanco.

