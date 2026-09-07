Piojo Alvarado podría salir de Chivas por esta propuesta que hizo un equipo ruso

Chivas podría perder a su mejor jugador antes de que termine el Apertura 2026. Reportes recientes señalan que un equipo ruso está siguiendo de cerca el presente futbolístico de Roberto Alvarado, quien fue una de las figuras de México durante la reciente Copa del Mundo. Incluso ya habrían acercado una oferta, la cual fue rechazada por la directiva.

La información que compartió el periodista César Luis Merlo detalla que Chivas recibió una oferta de 15 millones de dólares proveniente del Spartak de Moscú para hacerse con los servicios del ‘Piojo’ Alvarado. Sin embargo, la directiva del cuadro rojiblanco no habría aceptado la propuesta.

Chivas no quiere vender a Roberto Alvarado

Diversos reportes señalan que tanto el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito como la cúpula directiva de Chivas no tienen la intención de dejar ir a uno de sus mejores futbolistas. El equipo parte en una buena posición en el Apertura 2026, por lo que aspira al título y consideran que Alvarado es una pieza fundamental para poder cumplir con el objetivo.

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Esto justificaría por qué el Guadalajara rechazó una oferta tan importante que alcanza los 15 millones de dólares. Desde Rusia, el medio Sport24 informó que Chivas contemplaría dejar ir al ‘Piojo’ Alvarado por una propuesta cercana a los 18 millones de euros. A pesar de los altos montos que maneja el equipo ruso y la posibilidad de llegar a Europa, su traspaso al Spartak parece poco probable.

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Los motivos que alejan a Roberto Alvarado de Rusia

Un conjunto de factores provocan que la salida de Alvarado a Europa sea realmente difícil en estos momentos. En principio, Chivas no tiene la intención de liberar al jugador, por lo que estirará la negociación lo máximo posible. Por otro lado, la información disponible señala que el ‘Piojo’ tampoco estaría convencido de emigrar hacia el futbol ruso, principalmente porque no jugaría competiciones europeas.

Roberto “Piojo” Alvarado|Chivas

Otro factor fundamental es que el tiempo es muy limitado. El mercado de fichajes de Rusia cierra el próximo 10 de septiembre, por lo que Spartak debería negociar a contrarreloj para llegar a un acuerdo con Chivas. Como si fuese poco, en caso de concretar la venta, la institución rojiblanca tendría muy poco tiempo para buscar un reemplazo, por lo que se arriesgaría a jugar lo que resta del Apertura 2026 sin una pieza clave.

Cruz Azul a la espera de cómo se resolverá la situación

No hay otro equipo como Cruz Azul que esté deseando que se realice la venta de Roberto Alvarado. Esto se debe a que el cuadro cementero aún mantiene un 50% de la carta del futbolista de la Selección Mexicana. Esto quiere decir que Chivas y La Máquina repartirán ingresos en caso de que su venta sea un éxito.