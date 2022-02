Piojo Alvarado revela que pudo fichar con archirrival de Chivas

El último refuerzo estelar de Chivas, Roberto el “Piojo” Alvarado, reveló que pudo jugar en las Águilas del América, sin embargo no se concretó, así lo confesó el mediocampista de 23 años.

Alvarado, recordó que tras estar tres menos en con el Manchester City , el equipo inglés buscó regresarlo a las inferiores del América, pues el club inglés tenía buena comunicación con el equipo azulcrema, además el actual mediocampista de Chivas confesó que nunca le gustó jugar en aquella ciudad, todo esto ocurrió, cuando el “Piojo” tenía 16 años.

“En el Manchester City me dicen vas a regresar a la Sub-20 con el América, como que tenían buena comunicación con ellos, cuando regresó todavía existía aquel Pacto de Caballeros y me citan unas personas de la directiva del Celaya, y como habían cambiado de dueño, me comentaron que me tenía que quedar con ellos y al final me tuve que quedar en el Celaya a los 16”, mencionó el “Piojo” Alvarado, en el podcast “Disfruta el Viaje”.

Alvarado quería quedarse en Cruz Azul

En dicha entrevista, el centrocampista del “chiverio” se sinceró y comentó que al principio no estaba convencido de fichar con las Chivas, situación que terminó pasando y se concretó el intercambio, Uriel el “Brujo” Antuna jugó con la “Máquina” de Cruz Azul y el “Piojo” llego a tierras tapatías.



Actualidad de Chivas en el Clausura 2022

Alvarado, vive su primer torneo con el cuadro de Guadalajara, el combinado tapatío está en la posición nueve de la tabla general de la Liga BBVA MX con siete unidades, para la jornada 7 de este certamen, los dirigidos por Marcelo Michel Leaño enfrentarán al líder, la “Franja” del Puebla, el equipo comandado por el entrenador argentino, Nicolás Larcamón manda en el certamen con 14 puntos.

