Piojo Herrera pone ultimátum a Thauvin por berrinche en Tigres-América

Uno de los duelos más atractivos de la Jornada 16 de la Liga BBVA MX fue el Tigres vs América, donde no sólo ganaron las Águilas, sino que en las bancas se desató una gran polémica, pues cuando el Piojo Herrera sacó de cambio a Thauvin, el francés se molestó y hasta pateó una hielera.

Miguel Herrera no va a permitir que sus jugadores tengan ese tipo de acciones, por lo que luego de haber culminado el partido le lanzó un ultimátum a Thauvin, asegurando que ‘debe ser la última vez que algo así ocurre’.

¿Qué pasó entre Thauvin y el Piojo Herrera?

Al minuto 63 del encuentro Miguel Herrera decidió sacar a Florian Thauvin buscando marcar el gol del empate, por lo que le dio ingreso al ‘Diente’ López, hecho que no le gustó nada al francés.

El ‘26’ de Tigres le recriminó a su DT el haberlo sacado de cambio, se mostró muy molesto y después de ello pateó una hielera, donde se sentó en la banca pero no dejaba de hablar de lo sucedido.

Herrera lanza advertencia a Thauvin

En conferencia de prensa, después del partido, el Piojo Herrera reconoció que ya había hablado con el francés y le comentó que eso no va a volver a pasar, pues los jugadores tampoco ponen ‘cara feliz’ cuando les dice que van de inicio.

“Ya se lo dije: ‘última vez que entra un tipo molesto a la banca, porque tampoco hacen cara de felicidad cuando los meto de inicio’. No hay tanto que hablar, hay que meterle. Todos los jugadores salen molestos de un partido, pero uno tiene que modificar porque no estás en el juego y tratando de modificar para volver meterte al juego, pero hay veces que no se dan”, comentó Herrera.

Thauvin ha disputado 15 partidos en este Clausura 2022, donde registra 3 goles y 2 asistencias en 1041 minutos disputados. Pese a vivir un buen momento, ante América no pudo marcar diferencia.