En Costa Rica aseguran que el ‘Piojo’ Herrera es el candidato número uno para dirigir a la Selección

Costa Rica podría tener entrenador mexicano. El combinado tico está en busca de un nuevo entrenador, luego de la destitución de Claudio Vivas, quien estuvo como DT interino con dicha selección, y no pudo meterse al Final Four de la Nations League, y decidieran no seguir el proceso con él.

Ahora el Comité Ejecutivo de la Federación de Costa Rica tiene en mente algunos candidatos, donde destacan dos mexicano: Ignacio Ambriz, quien acaba de salir de Santos, y Miguel Herrera, que no tiene equipo desde hace seis meses, al terminar el Clausura 2024.

Miguel Herrera podría ser el nuevo entrenador de Costa Rica



De acuerdo con medios de Costa Rica, el candidato número uno para dirigir a los ticos de cara al Mundial de 2026, donde México, Estados Unidos y Canadá serán las sedes de la competencia, es Miguel Herrera. Incluso aseguran que estaría a detalles, y firmaría en las próximas horas y esta misma semana viajaría al país centro americano.

Esta sería la segunda selección que el ‘Piojo’ dirigiría, luego de la de México, a la que llevó al Mundial de 2014, tras entrar de emergente, donde se quedó en Octavos de Final, y un año más tarde en el 2015 fuera despedido por temas extra cancha.

Miguel Herrera es el elegido, “el piojo” será el nuevo técnico de Costa Rica.



Se firman contratos en las próximas horas y será anunciando de manera oficial.



Se espera que pueda llegar al país esta misma semana. @TeleticaTD7 @tdmas_cr pic.twitter.com/kMxiOGhN9G — Fabian Borbon M 🏀⚽️ (@FabianBM08) January 7, 2025

Costa Rica nunca ha tenido un entrenador mexicano en su selección



Esta sería la primera vez que un DT de nuestro país dirigiría la Selección de Costa Rica, han pasado cerca de 70 entrenadores, de distintas nacionalidades predominando los ticos, algunos españoles, uruguayos, argentinos y colombianos. Un viejo conocido de México sería Bora Milutinovic, que estuvo en 1990 con ellos, e incluso los llevó al Mundial de Italia. Con la Selección Azteca, Bora, tuvo dos procesos entre 1983-1986 y 1995-1997, además de varios equipos de la Liga MX como Pumas y el Veracruz.