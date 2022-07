¡Siempre no! Piojo Herrera desmiente posible baja de Tigres

Hace unos días se daba por hecho la salida de uno de los refuerzos más recientes de Tigres, por diversos casos de indisciplina, pero ahora el técnico del equipo, Miguel el Piojo Herrera, lo ha desmentido, ya que afirma que la directiva ‘no le ha comentado nada’.

Los Tigres han afrontado diversos problemas con sus jugadores, pues se comenta que Luis Quiñones fue separado del equipo, previo al arranque del Apertura 2022, por pedir un aumento de sueldo, además de que han tenido otras bajas, por lo que este caso se sumaría a la lista.

Piojo Herrera sigue contando con Yeferson Soteldo

En el núcleo de Tigres se daba por hecho que el venezolano Yeferson Soteldo no continuaría en el equipo, ya que al ser indisciplinado y ‘poco profesional’, el equipo regio habría llegado a un acuerdo con el PAOK de Grecia, pero Miguel Herrera desmiente dicha información.

“Hasta el día de hoy no hay nada, a mí no me han comentado nada, sigo considerándolo, sigue apareciendo con nosotros. Seguiremos manteniendo la competencia interna que hemos logrado con todos los jugadores que tengo”, dijo el Piojo Herrera sobre Soteldo.

Pese a que Herrera cuenta con Soteldo, si Tigres decide darle salida el Piojo buscará ocupar esa plaza de extranjero, pues considera que sería una mala idea dejar ese espacio vacío, pero mientras no haya nada concreto, su plantilla continuará de la misma forma.

“Si la directiva decide abrir esa plaza, la ocuparemos, no la vamos a dejar vacía, no nos vamos a quedar con un hombre menos que pudiéramos ocupar; pero mientras no, seguiré pensando en él, no me han dicho nada, no me han comunicado nada; el equipo sigue conformado como hasta ahorita lo presentamos”, sentenció.

Los Tigres arrancaron el Apertura 2022 con una derrota y una victoria, pues debutaron ante Cruz Azul y cayeron por 2-3, pero en la J2 vencieron al Mazatlán por la mínima. En la Jornada 3 se medirán a los Xolos de Tijuana.