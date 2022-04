Tigres quiere acabar como el líder del torneo, asegura Miguel Herrera

Los Tigres lograron por fin asaltar el liderato del Clausura 2022 y de acuerdo al técnico Miguel Herrera quieren terminar el torneo en esa posición, que otorga prestigio y además clasificar de manera directa a la Liguilla.

Equipo sin techo

El “Piojo” habló en conferencia de prensa este miércoles y señaló que no le pone un “techo” a su equipo y que todavía pueden mejorar en las jornadas que restan en el certamen.

“Me agradaría terminar en primer lugar, quiere decir que los muchachos han hecho bien las cosas, en la competencia el liderato no es algo tan importante, pero sí lo es para nosotros y vamos a buscarlo, queremos terminar en lo más alto de la tabla”, comentó.

La gran ofensiva de los felinos

Por otra parte, Herrera destacó el gran trabajo que están haciendo los Tigres en la ofensiva y que no sólo dependen de André-Pierre Gignac, quien marcha actualmente como líder de goleo de la Liga BBVA MX.

“No jugamos para Gignac. La punta de lanza es Gignac. También ha anotado goles Vigón, Florián, Quiñones, Nico, algún defensa viniendo de atrás. Se han repartido los goles. Los que están arriba cumplen con su labor. El de mayor obligación es el centro delantero, el que está iniciando es André y cumple, Charly lo hace bien también cuando entra”.

Deseo de que Gignac sea campeón del goleo

No obstante, el “Piojo” sí espera que el delantero francés termine como el máximo artillero del torneo, lo que además serviría para cumplir su promesa de que bajo su gestión marcaría muchas anotaciones.

“Ojalá se lleve el balón de oro con ese tenor de ser campeón goleador, me da mucho gusto, la mayoría de los equipos que he dirigido han tenido campeones de goleo, creo me faltó Veracruz, y me da gusto. Gignac tenía que hacer muchos goles. Nuestra responsabilidad es llevarle el balón, que él esté en el área para aprovechar, y se ha cumplido. Bien por sus compañeros para llevar el balón y él aceptando el reto de definir, todavía no termina, pero queremos que André anote, pero que el equipo gane, que es lo principal”.