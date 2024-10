Darío “Pipa” Benedetto le RESPONDE a Ricardo Peláez sobre su salida del América

La polémica manera de seducir jugadores y directores técnicos de Boca Juniors en los mercados de traspasos siempre ha generado controversia, ya que el combinado argentino presiona a las otras instituciones para que vendan o cedan sus activos de manera más fácil.

Recientemente el analista mexicano Ricardo Peláez dijo en un programa de debate que dos jugadores le “fueron a llorar a su oficina” cuando era director deportivo del América y Cruz Azul respectivamente para que los dejara irse a Boca Juniors de manera más sencilla y sin trabas, los futbolistas que el ex goleador de la Selección Mexicana mencionó son Darío “Pipa” Benedetto e iván Marcone.

Te puede interesar: “Somos hinchas enfermos de Boca”: Darío Benedetto sobre la salida de Fernando Gago a Boca Juniors

¿Qué pasa con Chivas? La mesa de Los Protagonistas EXPLOTA con Fernando Gago y la actualidad del Rebaño Sagrado

“Ricardo Peláez dijo que yo había ido a llorar, mentira, no fui a llorar, le fui a pedir el favor de que me ayude a cumplir un sueño, pero de ahi a llorar no no, me parece que no se porque dijo eso, no entiendo, es una persona que respeto mucho y le agradezco en su momento me haya dado una mano, porque gracias a que el empujo mi salida de América pude cumplir mi sueño, pero no fui a llorar, fui a hablarle de hombre a hombre, siendo frontal de que yo quería cumplir un sueño, así que es una persona que le estoy agradecido”, respondió “Pipa” Benedetto a Ricardo Peláez en relación a su polémica declaración.

¿Cuándo llegó Darío Benedetto a las Águilas del América?

Darío llegó a las filas de los Azulcremas de Coapa en enero del 2015, cuando el director deportivo de las Águilas del América era Ricardo Peláez; Benedetto llegaba tras tener grandes semestres con los Fronterizos de los Xolos de Tijuana, el cual fue su primer equipo en la Liga BBVA MX tras haber sido comprado de Arsenal de Sarandí del futbol argentino.

Te puede interesar: ¿Mala despedida? El mensaje del ‘Chicharito’ Hernández por la salida de Fernando Gago de Chivas