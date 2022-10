La reacción de Piqué por nombre de Shakira en la playera del Barça

Después de una turbulenta separación, a mediados de este año, tras 12 años de relación entre el futbolista catalán, Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira, debido una supuesta infidelidad por parte del jugador del Futbol Club Barcelona, éste podría “reencontrarse” con su ex pareja.

Piqué llevaría en el pecho el nombre de Shakira

Derivado de un millonario acuerdo entre la plataforma de entretenimiento musical, y la escuadra española, el Barça ha comenzado a portar distintivos artistas estampados en su uniforme de juego, siendo el primero un búho, sello característico del rapero estadounidense Drake en el Clásico Español ante el Real Madrid.

Sin embargo, comenzaron a circular imágenes de lo que podría ser el siguiente diseño estampado en la indumentaria del conjunto blaugrana, en el que figuraría el nombre y logo de su ex pareja, lo que la convertiría en la segunda arista en ser portada en el uniforme del Barcelona.

💲 @shakira 💙❤️



Primera artista latinoamericana en tener cuatro canciones de cuatro décadas diferentes que superan las 200 millones de reproducciones en @Spotify.



Segunda artista en estar presente en la camiseta del FC Barcelona. pic.twitter.com/D19OZuQGu5 — Mateu Alemany Font (@MPadremanyFont) October 19, 2022

Hasta ahora no hay nada confirmado, por lo que no existe aún reacción alguna del jugador español, aunque los comentarios y hasta burlas en las redes sociales no se han hecho esperar y que de volverse una realidad, obligaría al jugador a llevar en el pecho el nombre de la cantante sudamericana.

Piqué ha recibido burlas en redes sociales

Es importante recordar que el estadio en donde disputa sus encuentros como local el equipo culé anunció hace unos meses su cambio de nombre, pasando a llamarse ‘Spotify’ Camp Nou por motivos comerciales a los que el acuerdo con esta plataforma de streaming lo somete.

En cuanto a la cantante colombiana, se encuentra en la lista de “Lo más escuchado 2022: Éxitos octubre” situada en el cuarto puesto con el sencillo ‘Te Felicito’, a lado del artista puertorriqueño Rauw Alejandro.

Gerard Piqué y Shakira anunciaron su relación sentimental en el 2010 y fruto de esa unión nacieron dos hijos varones: Milán el 22 de enero de 2013 y Sasha el 29 de enero de 2015.

