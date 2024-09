¡Justin Fields al mando! Russell Wilson seguirá sin asumir la titularidad de los Steelers

Los Pittsburgh Steelers se encuentran en una situación repetida, con Justin Fields listo para asumir el rol de mariscal de campo titular en el próximo partido contra Los Angeles Chargers. El entrenador en jefe Mike Tomlin anunció que, dado que Russell Wilson continúa con su lesión en la pantorrilla, Fields será el elegido para liderar el equipo en el juego del domingo.

“En este momento, estamos repitiendo la estrategia de la semana pasada con Russ”, explicó Tomlin a los medios. “Russ no está previsto para participar plenamente en la práctica, por lo que estamos ajustando nuestro plan para asegurar que Justin esté preparado para el juego.”

Tomlin reiteró que no se involucra en especulaciones sobre el estado de Wilson. “Vamos a seguir evaluando a Russ durante la semana. Si su nivel de participación mejora, consideraremos su inclusión en el equipo. Pero, como está la situación hoy, no está programado para ser un participante completo en la práctica de mañana, así que continuaremos enfocándonos en Justin y mantendremos esta mentalidad hasta que veamos un cambio. Las especulaciones no nos benefician.”

Fields no ha decepcionado en las primeras dos semanas

Mientras tanto, los Steelers han comenzado la temporada con un récord perfecto de 2-0 bajo la dirección de Fields, marcando su mejor inicio desde 2020. Aunque la ofensiva del equipo ha anotado solo 31 puntos en total y Fields no ha superado las 160 yardas aéreas en sus apariciones, su desempeño ha sido más sólido de lo que las cifras sugieren. Fields ha evitado cometer errores cruciales, manteniéndose libre de intercepciones en 43 intentos de pase.

