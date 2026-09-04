El plan que alista Cruz Azul para cerrar su mercado de transferencias

El futbol mexicano se encuentra en el cierre de mercado de su liga y los rumores y acercamientos de último momento siempre llegan. En ese sentido, Cruz Azul está protegiendo a sus figuras, pues se habló de un interés desde distintos frentes hacia la figura de Willer Ditta. El central colombiano es pieza fundamental, por eso los planes de los celestes serían estos en caso de alguna oferta destacada por el colombiano.

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¿Willer Ditta saldrá de Cruz Azul?

Hace unos días se indicó que River Plate se acercó peligrosamente para buscar una posible negociación con la directiva cementera. Sin embargo, se sabe que estos clubes realmente no pueden competir en el ámbito económico y todo se quedó en las intenciones de reforzar al Millonario. Pero, ahora se dijo que en Asia le quiere el Shabab Al-Ahli de los Emiratos Árabes Unidos.

Ante eso, la directiva tendría que aplicar un plan de contingencia, que es no negociar e indicar que su jugador es un elemento de importancia e intransferible en estos momentos (que es lo que hicieron). O también estar preparados, pues Willer Ditta o cualquier otro jugador puede recibir ofertas importantes en los últimos días de mercado.

En el ámbito de la central, el equipo de Joel Huiqui se reforzó con la llegada de Alan Montes y sonaba el tema de Guillermo Maripán… aunque en estos momentos el chileno está inmiscuido en temas extra cancha. Mientras que, en caso de alguna salida, Cruz Azul tendría que apostar todo por la bomba de traer a César Montes, pues el mercado ruso cierra el 10 de septiembre.

¿Qué se sabe de Willer Ditta y el mercado de Cruz Azul?

La realidad es que los reportes más confiables indican que ni siquiera hubo sondeos serios de parte de los Emiratos Árabes Unidos para preguntar por Willer Ditta. En ese sentido, la mayoría de los clubes en el futbol mexicano (incluido Cruz Azul) realmente están ya listos para lo que resta de campeonato. Por ello, es importante cerrar filas y competir en un semestre donde los celestes buscarán ganar la Campeones Cup, donde enfrentarán al Inter Miami. Y además, enfocarse en las actividades del Apertura 2026.