La nueva playera de Alemania por sus 125 años de historia

Este lunes 17 de marzo del 2025, la Selección de Alemania sorprendió a través de sus redes sociales al presentar la que será su nueva playera. La Mannschaft presentó con un video espectacular su nueva indumentaria, todo inicia con dos futbolistas, uno del equipo varonil y uno de la femenil representantes de la Selección y la participación de leyendas como Rudi Völler y Thomas Müller.

En el video, piden las que serán las nuevas playeras del equipo y que reflejan los 125 años de historia que tiene la Selección. Muestran los diferentes diseños que han tenido a lo largo de los años y al final enseñan la nueva joya que fusiona tradición y modernidad.

125 years of football greatness. all in one jersey. ✨

125 Jahre Fußball-Historie, vereint in einem Trikot. ✨

— adidas Football (@adidasfootball) March 17, 2025