Los equipos favoritos en la Ronda de Comodines de los Playoffs de la NFL 2023

El camino hacía el Super Bowl LVIII inicia su recta final. Tras una emocionante Temporada Regular en la NFL son 14 equipos los que buscarán la gloria del Vince Lombardi en el futbol americano de los Estados Unidos, pero primero viene la Ronda de Comidines.

El Wild Card, como se le conoce en el país de las Barras y las Estrellas está conformado de seis encuentros, 12 franquicias pelearán por avanzar, mientras que dos — 49ers y Ravens— esperan rivales para la Ronda Divisional en los Playoffs 2023.

Los favoritos en la Ronda de Comodines | Lo mejor de la Semana 18 de la NFL | Ritual El Podcast

¿Cuándo se juegan los partidos de Playoffs de la NFL?

Esta primera fase de eliminación directa, habrá dos partidos el sábado 13 de enero, tres el domingo 14 y uno más el 15 en el tradicional Monday Night Football.

Sábado 13 de enero

Browns vs Texans| 15:30 horas



Dolphins vs Chiefs | 19:00 horas

Domingo 14 de enero

Steelers vs Bills | 12:00 horas

Packers vs Cowboys | 15:30 horas

Rams vs Lions | 19:15 horas

Lunes 15 de enero

Eagles vs Buccaneers | 19:15 horas

Los favoritos para avanzar en los Playoffs de la NFL 2023

Con los partidos definidos y los horarios confirmados, aquí te contamos los favoritos para avanzar a la Ronda Divisional. En el primero encuentro, Cleveland parte como favorito por apenas 2.5 puntos de diferencia; Kansas City por cuatro ante los Dolphins.

Para el domingo, el equipo que tiene mayor diferencia como favorito para avanzar son los Bills ante los Steelers, de 10 puntos; luego están los Cowboys sobre los Packers con 7.5; y con apenas 3.0 los Lions ante los Rams; por último, Eagles, también con tres puntos de diferencia, es favorito ante los Bucs.

Fechas para los playoffs de la NFL 2023

Luego de este fin de semana, entre el sábado 20 y domingo 21 de enero se jugará la Ronda Divisional, con dos juegos cada día. El domingo 28 del mismo mes, se llevarán a cabo las Finales de Conferencia; el domingo 4 de febrero será el ProBowl en Miami; y el Super Bowl LVIII en el Allegiant Stadium, de Las Vegas, se disputará el domingo 11 de febrero a las 5:30 PM.