PlayStation Plus presentó un aumento en su servicio de videojuegos

La empresa japonesa Sony anunció recientemente que el servicio de suscripción de 12 meses de su servicio de PS Plus sufrirá de un cambio sustancioso, ya que todos los planes tendrán un incremento importante en su precio.

El cambio se vio reflejado desde inicios de septiembre del 2023, de manera específica desde el 6 de dicho mes; fue a través del blog oficial de Sony donde los nipones confirmaron y explicaron la razón por la cual aumentaron sus costos.

“Queremos informarles que a partir del 6 de septiembre, aumentaremos el precio para las suscripciones de PlayStation Plus de 12 meses a nivel mundial en todos los planes de beneficios. El ajuste de precio nos permitirá seguir trayendo juegos de alta calidad y beneficios con valor agregado a tu servicio de suscripción de PS Plus”.

Los únicos clientes del servicio de PS Plus que se “salvaron” del aumento son los que ya tenían contratado el servicio anual de Playstation, sin embargo cuando se termine su actual suscripción no tendrán manera de evitar el nuevo costo en caso de que quieran renovar su pase.

Beneficio que matendrá el PS Plus con el nuevo aumento

A pesar del aumento de los costos del plan anual de PS Plus, Sony añadió cual es uno de los beneficios principales que conserva “Los nuevos precios para la suscripción de 12 meses seguirá siendo una tarifa con mejor precio en comparación con la compra de suscripciones de 1 mes o 3 meses durante un período de 12 meses”.

Los nuevos precios del PS Plus en Latam

Los aumentos que sufrió la suscripción anual de PS Plus en sus versiones Plus Essential, Plus Extra y Plus Deluxe son los siguientes:

En el nivel más básico de la anualidad al servicio de PlayStation que es la categoría PlayStation Plus Essential pasó de costar $39.99 dólares a $54.99 dólares.

En la versión PlayStation Plus Extra el cambio fue de $66.99 dólares a $93.99 dólares y por último en la PlayStation Plus Deluxe, el cual es la categoría con mayor beneficios tuvo un incremento de $76.99 dólares a $106.99 dólares.

