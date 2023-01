PlayStation presentó la lista de los videojuegos más descargados

Arranca un nuevo año y PlayStation hizo un recuento de los resultados globales de su tienda digital en el que se enlistó a los videojuegos más descargados durante el año pasado, donde curiosamente no lideran los títulos más galardonados como es el caso de God of War: Ragnarok y Elden Ring.

En cuanto a la consola de nueva generación, PlayStation 5, el primer lugar lo tiene el simulador de fútbol de Electronic Arts, FIFA 23, le sigue el viaje por los Nueve Reinos de God of War Ragnarok y terminando en tercer lugar encontramos las intensas aventuras de Call of Duty: Modern Warfare II.

Lista de los juegos más descargados de PS Store en 2022

Juegos de PS5 más descargados en 2022: FIFA 23, God of War: Ragnarök, Call of Duty: Modern Warfare II, Grand Theft Auto V, Elden Ring, Mortal Kombat 11, Star Wars Jedi: Fallen Order, FIFA 22, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y Horizon Forbidden West

Juegos de PS4 más descargados en 2022: FIFA 23, FIFA 22, Grand Theft Auto V, The Last of Us: Part II, Minecraft, Cuphead, God of War: Ragnarök, Dragon Ball FighterZ, Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2

Juegos de PS VR para PS4 más descargados en 2022: Beat Saber, Job Simulator, Astro Bot Rescue Mission, SUPERHOT VR, Creed: Rise to Glory, Until Dawn: Rush of Blood, Batman: Arkham VR, Sniper Elite VR, DOOM 3 VR, GORN

Juegos free-to-play más descargados de 2022: Fall Guys, Call of Duty: Warzone/ Warzone 2.0, Fortnite, Multiversus, eFootball 2023, PUBG: Battlegrounds, Overwatch 2, Rocket League, Apex Legends y REC Room.

FIFA ue entre los más descargados de PS VR de PS4 el favorito fue Beat Saber, y para los F2P el más popular fue el battle royale tipo party, Fall Guys.