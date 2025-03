Pochettino rompe el silencio y culpa a los jugadores de Estados Unidos de la derrota en la Nations League ante Panamá: ‘estoy muy decepcionado’

Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos, no piensa cargar con la derrota de su equipo ante Panamá en la Semifinal de la Nations League de este jueves y ha señalado que fue la mala actitud de los futbolistas lo que detonó el fracaso: ‘estoy muy decepcionado’.

No hay punto medio para Pochettino en el descalabro de Estados Unidos en el SoFi Stadium, y para él no hay como justificar la “forma en la que se encaró el juego”.

Te podría interesar: Waterman marca el GOL de la victoria para Panamá y de la nada celebra con Thierry Henry

Adrian Macias/Adrian Macias Jorge Gutierrez (L) of Panama fights for the ball with Christian Pulisic of United States during the Semifinal match between United States and Panama as part Final Four of the Concacaf Nations League 2024-2025 at SoFi Stadium on March 20, 2025 in Inglewood, Los Angeles, California, United States.

Mauricio Pochettino, estalla por derrota de Estados Unidos en Nations League

El comandante de Estados Unidos, el sudamericano Mauricio Pochettino , recalcó estar “muy decepcionado” por todo lo sucedido, que emerge como su primer fracaso con esta escuadra.

“Es verdad que estoy muy decepcionado porque creo que la forma en que afrontamos el partido no fue la adecuada”, dijo tras la derrota de 1-0.

Para él, el primer tiempo tuvo una velocidad deplorable: “demasiado lento, demasiado cómodos, sin mostrar agresividad con la pelota ni tampoco en el área defensiva”.

“Solo concedimos tres disparos, uno a puerta en la última acción, pero sabíamos que teníamos que ser agresivos”, agregó el estratega que no pudo cambiar ese pensamiento y terminó frustrado.

“El resultado es el resultado, pero aún ganando el partido hubiera estado decepcionado”, expresó el timonel, que parece que sus palabras calarán profundo en una selección que fracasa en casa.

“Aunque merecíamos ganar el partido, estaría decepcionado porque no fue la manera de afrontarlo”, enfatizó el entrenador y es que en las estadísticas Estados Unidos fue muy superior, con cinco tiros a gol por solo uno de los canaleros, que fue el gol al 94.

Panama eliminó a USA y fueron a celebrar el gol de la victoria con Henry 🤣 pic.twitter.com/CwkcFbOb3l — Jeff (@JeffFcb14) March 21, 2025

Pochettino, reconoce el estilo y entrega de Panamá, el verdugo en Nations League

El entrenador argentino Pochettino, elogió al rival: “Jugaron hambrientos, cada pelota era la última para cada jugador de Panamá".

“Hay que encontrar la manera de competir mejor. De acuerdo, somos Estados Unidos pero no puedes ganar con la camiseta, tienes que demostrarlo, ser mejor, sufrir, si no esto no va a ser diferente”, sentenció el estratega con pasado en equipos como Tottenham, PSG entre otros.

Ahora Estados Unidos enfrentará al perdedor de la llave de México ante Canadá, por el tercer lugar de la Nations League, duelo en el que habría que mostrar otra cara para cambiar con la percepción, pero además para no hacer más severo el momento.