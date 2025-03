Polémica en el Clásico Nacional en Conchachampions: Aparece rigurosa tarjeta roja en contra de Chivas

Si la serie de Octavos de Final de Concachampions ya estaba siendo complicada para Chivas , una expulsión polémica apenas en el arranque del complemento, dejó el panorama aún más difícil en el Clásico Nacional enfrentando al América.

Alan Mozo fue el jugador que fue echado del campo, acumulando su segunda tarjeta amarilla en el juego por lo que dejó a Chivas con 10 jugadores, cuando perdían 2-0.

Mexsport Referee Walter Lopez of Guatemala shows red card to Alan Mozo of Guadalajara during the round of 16 second leg match between America and Guadalajara as part of the CONCACAF Champions Cup 2025, at Ciudad de los Deportes Stadium on March 12, 2025 in Mexico City, Mexico.

¿Por qué expulsaron a Alan Mozo en el Clásico Nacional?

El jugador Alan Mozo, recibió la segunda tarjeta amarilla, luego de cortar un avance por la banda de la izquierda al jugador azulcrema Bryan Rodríguez, quien aparentemente con un recorte había ganado la posición y se enfilaba al arco.

Mozo, ante el peligro, levantó las manos y evitó que Rodríguez avanzará y el silbante se acercó para pintarlo de amarillo y expulsado posteriormente.

Mozo reprochó la expulsión en el Clásico Nacional

El jugador Alan Mozo no se quedó callado y exigió reconsiderar, pero en ese tipo de acciones, no entra en funciones el VAR y el árbitro no escuchó sus quejas.

Mozo se fue muy enojado y en las imágenes de televisión, se ve que explota y lanza cualquier cantidad de insultos y señalamientos sobre Walter López.

Los insultos verbales fueron tan explícitos, que después del juego podría recibir más castigo por la actitud, aunque como tal la segunda amarilla sí parece ser rigurosa.