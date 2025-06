La contradictoria declaración de Anselmi que sacude en Cruz Azul

El debut de Martín Anselmi con el FC Porto en el Mundial de Clubes dejó una sensación agridulce. A pesar de obtener un empate contra Palmeiras, la imagen de su equipo en el campo dejó muchas interrogantes, especialmente cuando se vio a un Porto maniatado por los brasileños. Sin embargo, lo que realmente causó controversia fueron las palabras de Anselmi en conferencia de prensa, las cuales no pasaron desapercibidas.

Al ser cuestionado sobre lo que le hacía falta a su equipo para competir al más alto nivel, Anselmi sorprendió con una frase que generó incomodidad en los pasillos de Cruz Azul: “En cada proceso o en cada club de los que estuve me gusta optimizar las plantillas a tope. Me gusta sacarle el mayor jugo posible a cada jugador, llevarlo a sus límites. Soy un entrenador que primero piensa en el bolsillo del club”.

Para muchos, estas palabras son difíciles de digerir, especialmente porque no son congruentes con las decisiones tomadas por Anselmi durante su paso por Cruz Azul. Si bien es cierto que el discurso sobre cuidar las finanzas del club suena atractivo y responsable, las decisiones de fichajes y la inversión hecha por el club durante su tiempo al mando no han sido tan moderadas.

¿Realmente cuidó el dinero de Cruz Azul?

El paso de Anselmi por Cruz Azul estuvo marcado por fichajes importantes y grandes expectativas. Sin embargo, los resultados no siempre estuvieron a la altura de lo invertido. La fuerte inversión en jugadores que no terminaron de brillar y la inconsistencia en los resultados dejaban claro que la estrategia financiera del club no estaba alineada con las declaraciones del técnico. El “cuidado” del presupuesto no siempre fue evidente en el terreno de juego, y mucho menos en la administración de los recursos del club.

La afición cuestiona la gestión de Anselmi

Las palabras de Anselmi, cuando reflexionamos sobre su gestión en Cruz Azul, se sienten vacías. Es cierto que el técnico argentino dejó huella en La Máquina, pero las promesas no se vieron reflejadas en la realidad del mercado de fichajes. Al final, los cuestionamientos sobre su paso por el club se centran en la disparidad entre lo dicho y lo hecho.