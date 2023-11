Futbolista de Tigres desconoce a estrella brasileña de los años 80

Se trata de Diego Reyes, quien se evidenció a sí mismo tras elaborar un reto de redes sociales en el que tenía que acomodar a futbolistas al azar en un Top Ten con los mejores elementos, según su propio criterio.

Zico

El zaguero mexicano subió este video a su cuenta de TikTok, en la que comenzó su ranking con nombres como Romario, Ferrán Torres y Dennis Bergkamp, a quienes iba acomodando en los lugares del 1 al 10.

El problema para Reyes llegó cuando apareció la fotografía de Zico y tuvo que admitir que no lo ubicaba para nada.

“No sé quién es, ¿Quién es? ¿A ver y dónde jugaba? Qué jodido, no conozco a este wey, pero seguro es bueno, si no no hubiera salido”, le dijo el defensa de los ‘Felinos’ a un amigo que lo acompaña en el video.

La gran carrera de Zico

Cabe recordar que Arthur Antunes Coimbra, mejor conocido como ‘Zico’, es una leyenda de los años 80 que brilló a nivel de clubes con el Flamengo de Brasil, Udinese Calcio de Italia y Kashima Antlers, en los cuales anotó casi 500 tantos.

Además el atacante brasileño disputó tres Mundiales con la selección verdeamarela al integrar los equipos de 1978, 1982 y 1986, en los que se ganó el mote del ‘Pelé Blanco’.

Posteriormente ‘Zico’ también ha sido director técnico tras su retiro de las canchas, por lo que se mantiene como uno de los ex futbolistas más emblemáticos de su país.

Así que se dieron muchos comentarios de usuarios en redes sociales contra Diego Reyes, ya que lo criticaron por desconocer por completo toda esta trayectoria de un ícono de aquellos tiempos.

Finalmente en este reto de TikTok, el futbolista de Tigres terminó por rankear a jugadores como Romelu Lukaku, Lautaro Martínez, Diego Forlán, Andrew Robertson, Sergio Ramos y Thomas Müller.