¡NO SE QUEDÓ CALLADO! Héctor Moreno opina sobre la convocatoria de Germán Berterame a Selección Mexicana

Una de las sorpresas en la última convocatoria de la Selección Mexicana de Javier Aguirre de cara a la Fecha FIFA de octubre fue el llamado del delantero de los Rayados de Monterrey Germán Berterame, quien a pesar de no ser mexicano por nacimiento es elegible debido a que hizo su proceso de naturalizaron lo concluyó hace unos meses.

Te puede interesar: OFICIAL: Venezuela le “roba” jugador a la Selección Mexicana

Resumen Tigres vs León | Jornada 10 del Apertura 2024

Las palabras de Moreno para con Germán Berterame

Uno de sus compañeros en la Pandilla es la leyenda mexicana Héctor Moreno, quien disputó cuatro Copas del Mundo, iniciando su andar en Sudáfrica 2010 y concluyendo en Qatar 2022; fue cuestionado el capitán de los Rayados sobre cuál era su opinión sobre el llamado de Berte al combinado azteca.

“Yo creo que Germán es un jugador que tiene unas condiciones dentro de los jugadores que están en la baraja para ser el nueve de la Selección Mexicana, nadie tiene esas condiciones de Germán, claro que puede ser algo que se puede complementar muy bien con Raúl con Memo con Santi o con Henry, Germán es algo diferente a ellos, yo siempre he dicho, me ha tocado convivir con gente naturalizada en selección, me ha tocado hacer los parte de, ellos tienen el derecho de poder ser parte de la selección el día que lo quiten, ya hablaremos si está bien o está mal, ahorita si está dentro del marco de la ley, yo como aficionado a la Selección Mexicana, estoy feliz, como amigo de Germán, estoy más que feliz, que le vaya muy bien y le deseo siempre lo mejor”, comentó Héctor Moreno en una zona mixta en relación al llamado de su compañero Germán Berterame a la Selección Mexicana.

¿Qué consejos le dio Héctor Moreno a Germán Berterame de la Selección Mexicana?

Debido a la cercana relación que tienen Germán Berterame y Héctor Moreno en los Rayados de Monterrey, al grado de considerarse amigos íntimos, el nacido en Argentina le preguntó al canterano de los Pumas como fue su experiencia portando los colores de México y la presión que esto representa.

“Sí, fue un proceso de qué se estaban dando se los papeleos, si me comentó, me preguntó cómo era la vivencia, la presión, las cosas que se viven, le tocó vivir un poco lo de Rogelio, fue bastante complicado para él, porque no se cumplió con las expectativas en Selección Mexicana, puede ser que incluso fueron críticas muy severas para él, cuando no tuvo tanta participación para ver sido tan criticado, es parte de, es un jugador de Selección Mexicana, con la presión, con la crítica y yo creo que vale la pena, todo lo que me tocó vivir. Afortunadamente valió la pena porque hice mi familia orgullosa, mis padres, mis hermanos, mi esposa y ahora mis hijos”, añadió Moreno sobre las pláticas que ha tenido con su compañero Berterame a raíz de su llamado a Selección Mexicana.

Te puede interesar: ¿Quién es Obed Vargas, futbolista que llamó Javer Aguirre a la Selección Mexicana?