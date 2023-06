La emotiva carta de Antonio Briseño tras perder la Final con Chivas

A pocos días de haber perdido la Final del Torneo Clausura 2023 ante Tigres, el jugador de las Chivas, Antonio Briseño, se ha expresado en redes sociales luego de la derrota del ‘Rebaño Sagrado’ en el Estadio Akron.

“Han sido días muy difíciles, créanme, de los más tristes que me ha tocado vivir deportivamente hablando. El deseo de ser campeón era inmenso, tanto que me llegué a obsesionar por el querer callar muchas bocas que dicen que 11 mexicanos no pueden ser exitosos, tantos supuestos “analistas” que se atrevieron a asegurar que era imposible que pudiéramos conseguir algo, a lo mejor ahí fue cuando mi deseo se convirtió en algo más, querer demostrar algo que no teníamos que demostrar, pero que me llenaba de motivación y a la vez de rabia”, dice el ‘Pollo’ Briseño en un video publicado en su cuenta de Instagram.

“No sé cómo explicarlo, espero me puedan entender. Al final, entendí que lo único importante y valioso es dar mi Máximo por esta institución, entregarme en cuerpo y alma, demostrarme a mí mismo de lo que so capaz y sobre todo para que la afición se sienta orgullosa de su equipo. Del fondo de mi corazón Les pido una disculpa muy sincera, ChivaHermanos, estuvimos tan cerca, acariciamos la gloria momentáneamente…” agrega.

Los números de Briseño en el Clausura 2023

Y es que durante el encuentro disputado en Guadalajara, el equipo dirigido por Veljko Paunovic tuvo la ventaja por marcador de 2-0, resultado al que el equipo de Tigres le dio vuelta en los tiempos extra para coronarse.

“Estoy seguro que por algo pasan las cosas y quizá todavía no era nuestro momento de vivir toda esa gloria. No lo sé, solo Dios lo sabe, pero lo único de lo que tengo certeza es que esta derrota me llenó de muchísimo aprendizaje, crecimiento y sobre todo mucho coraje para poder seguir adelante, levantarme con más fuerzas y trabajar para lograr el objetivo, tengan por seguro que todo el grupo quiere cumplir la meta de llegar a otra final y no sólo llegar, sino ganarla. No tengo duda que pronto llegará la 13... con trabajo, dedicación y toda la unión del grupo y de los 40 millones de rojiblancos que somos, regresaremos más fuertes”, finaliza Briseño.

Durante el Torneo Clausura 2023, Antonio Briseño tuvo en 13 partidos de los cuales, fue titular en ocho ocasiones.

