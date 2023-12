En Cruz Azul se interesan por ‘Ponchito’ González

En Cruz Azul quieren seguir sumando futbolistas para asegurarse de que lo sucedido en el Apertura 2023 no vuelva a ocurrir. Según diversos reportes, los de La Noria estarían interesados en los servicios de Alfonso ‘Ponchito’ González, quien desde el 2016 forma parte de los Rayados de Monterrey. La escuadra del recién llegado Martín Anselmi finalizó el certamen anterior como antepenúltimo de la tabla, habiendo sumado únicamente 17 unidades.

Desde que se consagrara campeón del mundo con la Selección Mexicana Sub 17, González ha sido considerado como uno de los más grandes talentos mexicanos en el medio campo. Lamentablemente, las lesiones suelen ser una constante que afecta su rendimiento. El futbolista de 29 años disputó 12 partidos con los de la Sultana del Norte en el ejercicio pasado, aportando un gol y tres asistencias. De acuerdo a la información, son varias las instituciones atraídas por el futbol que despliega.

"'Poncho’ es de los que más menciones tienen de equipos en México, a veces eso solo queda en preguntas y no son ofertas, para ‘Poncho’ ha habido avances, con él no hemos hablado nada, porque no han valido la pena, pero es verdad que hay equipos preguntando, son más de dos”, aseguró José Antonio Noriega, directivo de los Rayados. La regularidad que González vio bajo las órdenes de Fernando ‘Tano’ Ortiz le sirvió para seguir creciendo en cuanto a confianza se refiere y como vitrina para que diversos clubes se fijasen en él.

Formado en las fuerzas básicas del Atlas, ‘Ponchito’ debutó con los Rojinegros en 2012 y desde entonces es uno de los mejores futbolistas que tiene la Liga BBVA MX. Aunque su precio puede ser elevado, en Cruz Azul quieren formar un nuevo proyecto de la mano de Iván Alonso en la dirección deportiva y con un nuevo estratega, por lo que quizá estén dispuestos a desembolsar importantes cantidades.

Los títulos de ‘Ponchito’ González

Desde su llegada a los Rayados de Monterrey, Alfonso ‘Ponchito’ González ha levantado varios títulos. Presume el cetro del Apertura 2019, dos trofeos de la Copa MX y mismo número de Concacaf Champions League, una conseguida en 2019, la otra en 2021.

