Ponchito González ya sería el refuerzo oficial de este equipo de la Liga BBVA MX

Arturo Alfonso, mejor conocido como ‘Ponchito’ González, será nuevo jugador de Atlas para este inicio del Torneo Apertura 2025. Los ‘Zorros’ quieren dar una buena imagen en este comienzo de temporada donde ya lograron derrotar por 3-2 a Puebla FC en la primera jornada de la Liga BBVA MX . Resulta que el ex Pachuca sería el último refuerzo de Atlas en este mercado de pases.

Distintos reportes aseguran que tras la venta de Jeremy Márquez, Atlas adquirió de manera definitiva a Ponchito González a los Rayados de Monterrey. Si bien aún no fue oficializado como nuevo refuerzo de los tapatíos, distintos medios confirman que en las próximas horas el mediocampista se transformará en nuevo refuerzo de Atlas, luego de que este lunes se haya cerrado su compra. Además de Ponchito González, Atlas cerró la llegada de un jugador del América .

El pasado de Ponchito González en Atlas

Tras su fichaje por Atlas, el mediocampista de 30 años regresará al club que lo formó ya que debutó como jugador profesional en el 2012 y jugó allí hasta el 2016 cuando fue vendido justamente a Rayados de Monterrey. Luego de 8 años en el conjunto de Nueva León, Ponchito González fue cedido por un año al Pachuca y regresó a Monterrey para el comienzo de este Apertura 2025.

Lo cierto es que Atlas no lo tenía en la mira ya que Jeremy Márquez no se iba a ir, pero ante su venta a Cruz Azul, los ‘Zorros’ activaron el plan de emergencia de repatriarlo de forma inmediata. De esta manera, Ponchito González regresará a un Atlas renovado, muy cambiado respecto al equipo que dejó en 2016 hace casi 10 años atrás. Ahora tendrá a Gonzalo Pineda como entrenador y buscará hacerse un lugar en el once inicial.

¿Qué otros jugadores llegaron a Atlas en este mercado de fichajes?

Atlas fue uno de los equipos que más se ha reforzado para este Apertura 2025. Tras la llegada de Ponchito González, este se unió a las altas de Gustavo Ferrareis, más los préstamos de Jorge Rodríguez y César Ramos. También falta la llegada de Aarón Arredondo, que lo hará proveniente del América.