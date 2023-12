El deseo de Poncho de Nigris para la final del Apertura 2023

Esta semana conoceremos al campeón del Apertura 2023 de la Liga MX. Tigres y América iniciarán el jueves una de las finales que más expectativa ha generado en los últimos años. Poncho De Nigris, famoso aficionado de los Rayados de Monterrey y presidente de Tanos FC en la People’s League, fue cuestionado sobre la posibilidad de que la U de Nuevo León se consagre bicampeón de México.

Contrario a lo que se pudiera pensar por la rivalidad que hay entre los equipos regios, Poncho de Nigris quiere que el trofeo permanezca en la Sultana del Norte.

“Me gustaría que ganaran los Tigres": Poncho de Nigris

“Yo quiero que se quede en Nuevo León y me gustaría que ganaran los Tigres. Sinceramente, es de las pocas veces que me gustaría que ganaran. Rayados, siempre se quedan ahí en semifinales, en cuartos de final, andan los Rayados para el monte, entonces me gustaría que se quedara en Nuevo León” dijo el conductor de televisión en entrevista con TV Azteca.

El equipo que dirige Robert Dante Siboldi va por el noveno título de su historia, hecho que le permitiría alcanzar a Cruz Azul en el palmarés histórico de la Primera División.

“Ojala que a Tigres ya lo consideren también como uno de los equipos grandes de México, porque Pumas y Cruz Azul no han hecho nada en los últimos 100 años. No sé por qué los siguen considerando grandes. (Grandes) están el América, Chivas, Rayados y Tigres” dijo Poncho de Nigris tras el draft de la People’s League.

