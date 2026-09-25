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Popeye Aguillón vs Adriano Sayú; dónde ver EN VIVO la función ESTELAR de Box Azteca

Este sábado de triple cartelera cierra con broche de oro con la oferta de Box Azteca. Popeye Aguillón y Adriano Sayú se enfrentan en las Batallas de Zamná.

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|Crédito: Especial Azteca Deportes

Escrito por: Pablo García - Marktube

El sábado 26 de septiembre tendrá múltiples eventos que TV Azteca traerá para el público mexicano y el broche de oro de la triple cartelera tiene esta función de Box Azteca alrededor de las Batallas de Zamná. Por eso, he aquí la mejor información para ver EN VIVO el combate de Popeye Aguillón vs Adriano Sayú, en la categoría de peso mediano. ¡No te lo pierdas!

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¿Qué esperar del Popeye Aguillón vs Adriano Sayú de Box Azteca?

En una jornada sabatina llena de emociones, el boxeo toma la parte final del día (pasadas las 11 de la noche) para dejar uno de los enfrentamientos más esperados de las semanas recientes. Tanto Emilio Aguillón Castro como Jorge Adriano Sayú Guzmán llegan con récords esperanzadores de lograr el siguiente paso en sus carreras.

  • Popeye Aguillón, originario de Querétaro se presenta en Mérida con récord de 13 victorias (7 por la vía del knockout) , 2 empates y ninguna derrota.
  • Por su parte, el nacido en Cuba y adoptado por Yucatán, llega con registro de 10 triunfos (9 por knockout) y cero derrotas.

¿Qué son las Batallas de Zamná que forman parte de Box Azteca?

Esta se ha vuelto en una plaza relevante en el mundo boxístico, con peleas llevadas a cabo en Poliforum Zamná, de Mérida en Yucatán. Este espacio ha servido para enfrentar a promesas del boxeo de la zona, del país e incluso de corte internacional. La pelea estelar es la que se transmitirá en TV Azteca, pero he aquí el resto de la cartelera.

  • Ángel Patrón vs Luis Castillo - Peso Súper Gallo - 10 asaltos
  • Semifinales del Torneo Tierra de Victorias - Alexis Silva vs Diego Briseño y Juan Flores vs Luis de la Mora - Peso Gallo - 8 asaltos
  • Daniel Garrido vs Luis Narváez - Peso Pluma - 8 asaltos
  • Jonathan Fierro vs Mario Pérez 

¿Dónde ver EN VIVO la pelea de Popeye Aguillón vs Adriano Sayú de Box Azteca?

Esa es la respuesta más obvia y sencilla de todas, pues Azteca 7 se viste de gala para llevar GRATIS a las pantallas de todo México este duelo boxístico. Primero se transmitirá el debut de la selección azteca con Rafael Márquez, después sigue el Tigres vs Puebla de Liga BBVA MX y finalmente llega este enfrentamiento de alto poder entre el queretano y el cubano.

* Además es bueno recordar que todos estos eventos también están GRATIS Y EN VIVO en la aplicación y en el sitio web de Azteca Deportes *

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