CONFIRMADO: Gigante del futbol mundial, en riesgo de perder títulos tras ser declarado culpable de 114 cargos

Manchester City fue declarado culpable de casi todos los cargos relacionados con presuntas violaciones de las normas financieras de la Premier League, de acuerdo con fuentes conocedoras del caso citadas por The Athletic.

El club fue encontrado culpable de 114 de los 115 cargos, según esas fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato debido a que no están autorizadas para hacer declaraciones públicas. Las sanciones todavía no han sido determinadas y todas las posibilidades contempladas por el reglamento permanecen abiertas. City prevé apelar el veredicto.

La Premier League presentó los cargos en febrero de 2023, después de una investigación de cuatro años sobre las finanzas del club. Las acusaciones abarcan presuntas irregularidades cometidas entre 2009 y 2018, entre ellas la supuesta falta de información financiera precisa sobre ingresos, pagos a jugadores y entrenadores, además de posibles infracciones de las reglas de rentabilidad y sostenibilidad.

Manchester City ha negado las acusaciones desde el inicio del proceso.

El proceso de la Premier League continúa, con elementos importantes todavía por completar, y está sujeto a estrictas normas de confidencialidad”, dijo el club en un comunicado difundido por The Athletic. “La posición del Manchester City FC permanece de acuerdo con la declaración del club de febrero de 2023".

La investigación comenzó después de que el diario alemán Der Spiegel publicara en noviembre de 2018 documentos financieros filtrados relacionados con el club.

El caso fue remitido a una comisión independiente para determinar si City había infringido las normas de la Premier League. La audiencia se celebró entre septiembre y diciembre de 2024.

La eventual sanción todavía está pendiente. De acuerdo con el reglamento de la Premier League, las opciones incluyen una reprimenda, una multa, una deducción de puntos y, en el extremo más severo, la expulsión de la competición.

Una deducción de puntos también podría aplicarse de manera retroactiva, lo que abriría la posibilidad de que títulos obtenidos durante el periodo investigado fueran afectados. Sin embargo, todavía no existe una decisión sobre ninguna sanción específica.

El proceso también podría prolongarse debido a una eventual apelación de Manchester City.

El club fue acusado, entre otros aspectos, de no proporcionar información financiera precisa y de incumplir determinadas obligaciones relacionadas con los pagos a jugadores y entrenadores. Las acusaciones también incluyeron presuntas infracciones de las reglas de juego limpio financiero de la UEFA y de las normas de rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League.

🚨💣 𝗨𝗟𝗧𝗜𝗠𝗔 𝗛𝗢𝗥𝗔: Manchester City ha sido declarado CULPABLE de 114 de las 115 acusaciones relacionadas con infracciones de las regulaciones financieras de la Premier League.



Manchester City espera apelar contra el veredicto emitido por la comisión independiente.



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Durante el periodo investigado, Manchester City conquistó tres títulos de la Premier League, dos FA Cups, cuatro Copas de la Liga y una Community Shield.

¿Qué títulos podría perder el Manchester City por las sanciones?

Una eventual deducción retroactiva de puntos podría modificar la historia de la Premier League durante el periodo investigado, entre 2009 y 2018. Sin embargo, el reglamento también contempla sanciones aplicadas hacia adelante, por lo que todavía no está definido si algún campeonato sería afectado.

Manchester City conquistó tres títulos de la Premier League durante esos años: 2011-12, 2013-14 y 2017-18.

El primero llegó en una temporada que terminó con uno de los desenlaces más recordados de la competición, cuando Sergio Agüero marcó en tiempo de compensación ante Queens Park Rangers para darle el campeonato al City por diferencia de goles.

El caso de la Premier League es independiente de un proceso anterior de la UEFA. En febrero de 2020, el organismo europeo sancionó a City con una suspensión de dos años de sus competiciones y una multa de 30 millones de euros por presuntas infracciones de sus reglas financieras.

Cinco meses después, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anuló la suspensión. El organismo determinó que algunas de las acusaciones no habían sido demostradas o estaban fuera del plazo permitido para ser sancionadas bajo las reglas de la UEFA. La multa también fue reducida a 10 millones de euros.