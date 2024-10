Eduardo “Mudo” Aguirre confiesa la razón de la mala racha de Atlas

En Atlas vienen de una racha negativa de tres derrotas consecutivas; sin embargo tienen una oportunidad de oro para retomar el buen camino con el que arrancaron el Apertura 2024 frente a Chivas en una edición más del Clásico tapatío.

Previo a este duelo, el delantero de Atlas, Eduardo “Mudo” Aguirre, aseguró explicó las razones por las que los Zorros no han obtenido los resultados queridos en los últimos compromisos donde suman tres derrotas (América, Querétaro y Toluca) en las últimas fechas hasta el momento en lo que va del Apertura 2024.

“Tuvimos un bachecito ahi de varías derrotas consecutivas, pero este partido se juega diferente contra Chivas es es muy diferente, no importa cómo llegue sino es ganar o ganar y esperemos que se dé esa victoria presupuestada. Es una oportunidad de oro porque estamos ahí no sé si pierdes te vas a ir un poco del play in y si ganas te metes en puestos de Liguilla directo, estás ahí y sería muy bueno el sumar tres puntos contra un rival cómo Chivas en el clásico sería un golpe anímico muy bueno para el equipo”, mencionó Eduardo Aguirre en entrevista con Azteca Deportes.

Te puede interesar : ¿Son buenos los números que dejaría Gago en Chivas si llega a Boca?

Resumen Tigres vs León | Jornada 10 del Apertura 2024

El delantero de Atlas apuesta al trabajo

Por otro lado Aguirre también confesó lo que pasa por la mente de un delantero cuando se viven malas rachas tanto en lo grupal como en lo personal.

“Pasan muchas cosas por la cabeza cuando los resultados no sé dan y uno estando al ataque, uno como delantero se victimiza un poco que los resultados no se ven porque uno no hace goles y pues no queda nada más que seguir trabajando para mejorar eso y que mejor manera que que retomar uno como delantero el gol en un partido como este”, destacó Aguirre.

Los Zorros se medirán al Guadalajara este fin de semana con 14 unidades, mismas de las que sumó la campaña anterior, pero ahora con toda la segunda mitad del torneo y el clásico tapatío por delante.

Te puede interesar: ¡Estallaron! Afición de Chivas reacciona a la posible salida de Fernando Gago rumbo a Boca Juniors