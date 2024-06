Mauro Lainez eligió al Mazatlán FC por estos motivos

El futbolista mexicano de 28 años de edad agradeció a los Cañoneros y al América por las facilidades para concretar su fichaje después de que no se pudo realizar el semestre pasado.

“Confiaron en mí un momento difícil, al final en Mazatlán me abrieron las puertas cuando nadie más lo había hecho y en esta vida hay que ser agradecido. Yo desde un inicio quería estar aquí, me fui triste y dolido, pero los tiempos son perfectos y a lo mejor es ahora y no hace seis meses”, comentó en entrevista exclusiva con Azteca Deportes.

El flamante refuerzo de Mazatlán, buscará ponerse a punto cuanto antes

El mayor de los hermanos Lainez, señaló que se mantuvo entrenando con las Águilas y que en sus vacaciones también estuvo practicando por su cuenta, pero que ahora le tocará ponerse a punto en lo futbolístico para estar a la par que sus compañeros.

A su llegada a la ‘Perla del Pacífico’, el atacante mexicano contó cómo han sido los primeros acercamientos con el entrenador Víctor Manuel Vucetich, quien también arribó a los Cañoneros para este certamen.

“Es un técnico ganador, exitoso, y la verdad es un privilegio poder aprender de él, estar sumando, hablé con él hace unos días y también está ilusionado con este proyecto en Mazatlán. Vamos a hacer una buena temporada, el equipo se ve bien y unido”, destacó.

La carrera Lainez antes de llegar a Mazatlán

Mauro ha jugado en América, Tijuana y Querétaro, pero ahora entre sus metas está mantenerse por mucho tiempo en la institución sinaloense y apoyar para conseguir los objetivos colectivos.

“Jugar el Play In o una Liguilla, estar entre los primeros ocho lugares por qué no, marcar un antes y un después con mis compañeros y el cuerpo técnico de lo que era el equipo, trascender y darle un giro, que vean a Mazatlán de diferente manera”, afirmó al respecto.

