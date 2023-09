El polémico gol anulado al LAFC en la Campeones CUP vs Tigres

LAFC y Tigres disputaron la Campeones CUP pero hubo cierta polémica, ya que el conjunto estadounidense se había puesto en ventaja con un golazo pero al final, se terminó anulando la jugada.

El campeón de la MLS contra el campeón de la Liga BBVA MX se enfrentaron en suelo estadounidense, buscando la supremacía de la CONCACAF, con el antecedente más reciente de la Leagues Cup, en donde se coronó el Inter Miami de Lionel Messi.

El gol anulado al LAFC vs Tigres

Dentro de los últimos diez minutos del encuentro, Giorgio Chiellini cobró un tiro libre y la jugada terminó en un golazo de Bouanga, quien se metió al área por izquierda, recorrió hacia el centro y sacó un tiro de pierna derecha que terminó venciendo a Nahuel Guzmán.

Sin embargo, el arquero argentino salió disparado hacia donde se encontraba el silbante para hacer una seña de que el gol no debía contar. Lo que Nahuel pedía, era que el balón estaba en movimiento cuando Chiellini hizo el primer cobro.

El silbante no tardó mucho en tomar su decisión y aunque no requirió del VAR, el gol quedó anulado. Los jugadores y el entrenador del LAFC no lo podían creer, pero el encuentro siguió su marcha con el marcador empatado sin goles.

Minutos más tarde, Rafael Carioca se fue expulsado por una falta cuando parecía que el propio Bouanga se enfilaba solo hacia el arco. La salida del brasileño emparejó las cosas, ya que Diego Palacios, del LAFC, también había visto la tarjeta roja por una doble amarilla a los 63'. Posteriormente Gignac se quedó cerca de poner en ventaja a los felinos con un disparo colocado, que pasó apenas por un lado del poste.

