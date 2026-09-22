Así fue como Logan Paul se hizo aficionado de las Chivas

Sin lugar a dudas una de las situaciones más sorpresivas del mundo deportivo mexicano ver fue a Logan Paul concretando su afición por las Chivas. El influencer y hoy figura de la WWE, eligió su club de la Liga BBVA MX desde hace 3 años, pero pocos saben por qué los tapatíos fueron los receptores de dicha simpatía por parte del estadounidense. Esto es lo que se sabe de este extraño cariño por parte del creador de contenido.

México vs Colombia EN VIVO y GRATIS, partido de debut de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana, septiembre de 2026

¿Por qué Logan Paul es aficionado de las Chivas?

Aunque en semanas recientes se hizo viral el momento en que Logan Paul volvió a presumir su amor por Chivas en medio de la función de RAW en CDMX, esta relación se concretó en el 2023. En dicho año, el influencer vino a México para un evento de promoción de su marca de bebidas energizantes. Y allí, para sorpresa de todos, el hombre que recién iniciaba su trayectoria en WWE llevaba puesta una playera del Guadalajara.

Pese a que no se sabe si ella fue quien lo convenció, un personaje que aparece en la ecuación, es la influencer mexicana conocida como la Rivers. Ella fue invitada por el famoso estadounidense al evento que montó en México. En aquel momento ella presumió que ya lo había hecho chivahermano. Sin embargo, todo eso quedó en una gran anécdota.

Sin embargo, parece que ese movimiento que tal vez fue marketing o tema promocional al ser un club de millones de seguidores, es una relación de cariño real. En uno de sus más recientes streams, Logan Paul tenía como parte de su fondo la playera del Rebaño Sagrado… con el número y nombre de Luis Romo.

¿Logan Paul y Luis Romo son amigos?

Precisamente una de las situaciones más conocidas por todos en esta extraña relación de Logan Paul con las Chivas, se dio en julio de 2026. Tras su participación en la Copa del Mundo, Luis Romo estuvo en Estados Unidos en una convención de tarjetas Pokemón, donde precisamente se encontró al influencer estadounidense… quien es uno de los grandes exponentes del mundo en el coleccionismo de dichas cartas. Por eso llamó mucho la atención que la figura de WWE tuviera la playera del capitán del Rebaño Sagrado en su más reciente stream.