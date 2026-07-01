Por qué los jugadores salen con niños a la cancha en el Mundial 2026 y en el futbol en general

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ capta la atención de millones de espectadores no solo por el desarrollo táctico de los partidos, sino también por los protocolos tradicionales que se repiten en cada jornada. Antes del pitazo inicial de los árbitros, los planteles titulares de ambas selecciones caminan de forma ordenada hacia el centro del terreno de juego y el detalle está en que cada futbolista profesional realiza este trayecto de la mano de un niño o una niña que viste la indumentaria oficial del torneo.

Esta imagen se ha transformado en una postal habitual dentro de las competencias de la FIFA y en las ligas de fútbol de todo el planeta. La presencia de los menores en los actos previos a los noventa minutos responde a regulaciones institucionales y convenios de asistencia social que tiene la Federación Internacional de Futbol Asociación. Sin embargo por lo general los aficionados suelen naturalizar este procedimiento sin conocer de forma exacta el origen normativo de este acompañamiento infantil en los estadios.

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Asi surgió la iniciativa de que los jugadores ingresen al campo de juego con niños

El surgimiento de esta iniciativa se remonta formalmente a un acuerdo estratégico firmado entre la FIFA y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) a finales del siglo pasado. La campaña original se denominó de forma oficial "Say Yes for Children" y se implementó de manera masiva a partir de la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002 y tiene como objetivo central aprovechar la enorme exposición mediática del fútbol para promover los derechos de las infancias en todas las regiones a nivel mundial.

El protocolo establece que los menores son un símbolo de pureza y juego limpio en un entorno que suele ser de alta rivalidad. Asimismo, la presencia de los chicos actúa como recordatorio visual para que los adultos mantengan conductas pacíficas dentro y fuera de los estadios, teniendo como finalidad transmitir que el deporte debe ser una herramienta educativa de inclusión social y un espacio seguro para el desarrollo familiar.