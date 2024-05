¿Por qué se fue Menotti de la Selección Mexicana?

A César Luis Menotti, fallecido este domingo 5 de mayo a los 85 años de edad, se le atribuye el cambio de mentalidad más importante en la historia del futbol mexicano. Su arribo en 1991, para hacerse cargo de la Selección Azteca, fue un parteaguas en el balompié de este país; sin embargo, duró sólo algunos meses y, 30 años más tarde, hay quienes se preguntan qué habría pasado si su gestión hubiera sido más duradera.

A principios de la década de los 90, la dupla responsable de la Federación Mexicana de Futbol estaba conformada por Emilio Maurer y Francisco Ibarra. Hace unos años, el primero de ellos reveló en una entrevista cómo fue seducir al entrenador argentino –campeón del mundo en 1978- para mudarlo al entonces Distrito Federal.

“Fue muy fácil convencerlo de que viniera a dirigir a México. Paco Ibarra y yo hablamos con él, le propusimos nuestro plan, de que México fuera respetado a nivel mundial, le prometimos y le dimos todo el apoyo y él aceptó inmediatamente. Hicimos una cita en Miami, volamos y lo convencimos en media hora”, le dijo al diario ESTO.

En 1992, hubo un abrupto ‘golpe de Estado’ y tanto Maurer como Ibarra quedaron fuera de la FMF, hecho que fue percibido como el motivo de su renuncia en octubre de ese año, algo que el propio Menotti admitió en el 2021.

“Me encontré con un grupo de futbolistas de primer nivel, tuvimos muy buenos partidos y yo tenía muchos sueños de llegar al Mundial, pero como cambiaron los dirigentes que me habían llevado, y yo tenía que tener lealtad con quienes apostaron por mí, me fui de la Selección Mexicana, porque me parecía que era lo que correspondía”, explicó.

El legado de César Luis Menotti en el futbol mexicano

Tanto Miguel Mejía Barón, su sucesor en la Selección Mexicana, como varios futbolistas que estuvieron bajo su mando han enaltecido, públicamente, el discurso del ‘Flaco', al mencionar que fue él quien los ayudó a darse cuenta de que no eran menos que las potencias de escala internacional.

