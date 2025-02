¿Por qué no juega Sergio Ramos el Mazatlán vs Rayados de Jornada 9 del Clausura 2025?

Mazatlán vs Rayados se miden dentro de la jornada 9 del torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX: partido a disputarse en el Estadio El Encanto, donde Víctor Manuel Vucetich, director técnico de Los Cañoneros, se medirá al equipo que dirigió en múltiples etapas y con el que levantó títulos tanto nacionales como internacionales.

Además, Rayados cuenta con la incorporación de Sergio Ramos, quien llegó a la plantilla del conjunto regiomontano para el torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, luego de seis meses sin actividad profesional, tras acabar su contrato con Sevilla al finalizar la temporada 2023-2024. Al partido, Monterrey llega con 12 puntos; mientras que Mazatlán, con un triunfo, entra a zona de clasificación: liguilla o Play-In.

Mazatlán vs Rayados: ¿cómo, cuándo y dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la jornada 9 del Clausura 2025?

Este martes 25 de febrero podrás disfrutar del partido Mazatlán vs Rayados a través de la señal de Azteca 7 y las plataformas digitales de TV Azteca Deportes: sitio web y aplicación oficial. El partido arrancará al finalizar el Tigres vs FC Juárez, alrededor de la 21:00 horas, en el horario del tiempo del centro de la República Mexicana, también disponible en TV Azteca.

Ve EN VIVO AQUÍ el partido Mazatlán vs Rayados

¿Por qué no juega Sergio Ramos el partido Mazatlán vs Rayados de jornada 9 del Clausura 2025?

Sergio Ramos no estará disponible para ver minutos en el Estadio El Encanto durante el partido Mazatlán vs Rayados, ya que no formó parte de la convocatoria de Martín Demichelis, director técnico del conjunto regiomontano, y no realizó el viaje a La Perla del Pacífico.

Junto con el histórico defensa español, también está la baja de Óliver Torres, quien fue uno de los autores de los goles en la última victoria de La Pandilla en Liga BBVA MX.

