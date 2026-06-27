Argelia y Austria protagonistas: la curiosa razón por la que los partidos del Mundial se juegan en simultáneo

El desarrollo de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ mantiene una regla logística estricta en todas sus sedes. Los dos compromisos de cada grupo se disputan de forma exacta en el mismo día y en el mismo horario reglamentario, esto no responde a un criterio de audiencias televisivas ni a una simple elección comercial del comité; el origen de esta medida de control tiene sus raíces directas en un cruce histórico protagonizado por las selecciones de Argelia, Alemania y Austria hace más de cuatro décadas.

Aquel recordado episodio modificó para siempre el código de disciplina y las normativas de competencia en los torneos de fútbol de magnitud global. Los seleccionados de ambos países volvieron a compartir zona en la presente edición dentro del Grupo J, lo que reactivó la memoria histórica de los especialistas en estadísticas.

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La historia detrás de la "Desgracia de Gijón"

Se remonta de forma exclusiva al Mundial de España de 1982 durante la definición de la primera etapa en la sede de Gijón. El seleccionado de Argelia había completado su participación en la zona con una victoria histórica sobre Alemania Federal y un triunfo ante Chile.

El calendario oficial de aquella época permitía que el último duelo entre los conjuntos de Alemania y Austria se jugara con el resultado argelino ya sentenciado de antemano por lo que las matemáticas indicaban con total claridad que un triunfo alemán por uno a cero clasificaba de forma directa a las dos escuadras del continente europeo.

El partido sobre el césped del Estadio El Molinón se desarrolló bajo una pasividad evidente tras la anotación temprana del delantero Horst Hrubesch, los futbolistas de ambos planteles se limitaron a circular el balón sin intención real de ataque durante los ochenta minutos restantes del tiempo regular.

Desde entonces, todos los partidos que definen los grupos se tienen que disputar en el mismo horario para evitar arreglos. Aquella vez no hubo vuelta atrás, a pesar del reclamo formal de Argelia, porque supuestamente ninguna de las dos selecciones involucradas infringió el reglamento.