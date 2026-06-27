Por qué a México le conviene que Panamá no pierda contra Inglaterra en el Mundial 2026

México ya hizo su trabajo en la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero todavía hay resultados que pueden modificar su camino en la ronda de eliminación directa. Uno de ellos se está jugando en el Grupo L, donde Panamá puede darle una ayuda indirecta al equipo mexicano.

La Selección Mexicana terminó como líder del Grupo A y jugará los Dieciseisavos de Final contra uno de los mejores terceros de los Grupos C, E, F, H o I. Sin embargo, el punto más importante no está solamente en su primer rival, sino en lo que podría venir después si logra avanzar a Octavos de Final.

En ese escenario aparece Inglaterra, una de las selecciones candidatas del torneo. Por eso, a México le conviene que Panamá no pierda ante los ingleses. La razón es directa: si Inglaterra no gana y Croacia vence a Ghana, el equipo inglés dejaría de ser líder del Grupo L y quedaría segundo.

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Por qué México necesita que Inglaterra no sea líder de grupo

El formato de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ hace que cada posición en la Fase de Grupos tenga impacto directo en el cuadro. En este caso, el ganador del Grupo L quedaría colocado en una zona que podría cruzarse con México en Octavos de Final.

México jugará primero su partido de dieciseisavos. Si gana, enfrentaría al vencedor del duelo entre el líder del Grupo L y uno de los mejores terceros. Por eso, si Inglaterra termina primera de su sector, podría quedar en el camino inmediato del combinado azteca.

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La situación cambia si Panamá consigue empatar o vencer a Inglaterra. Con ese resultado, y siempre que Croacia supere a Ghana, la cima del Grupo L quedaría en manos de Croacia. Así, Inglaterra pasaría al segundo lugar y se movería hacia otro sector del cuadro.

Panamá e Inglaterra disputarán el último partido del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y TV Azteca se encargará de transmitir el encuentro|Crédito: @England

Qué resultado necesita Panamá contra Inglaterra

Panamá no necesita ganar para beneficiar a México. Con un empate le alcanzaría, siempre y cuando Croacia mantenga su ventaja ante Ghana. Esa combinación dejaría a Inglaterra sin el liderato del Grupo L.

Aunque Panamá ya no pelea por avanzar a la siguiente ronda, su resultado puede tener peso en la zona alta del cuadro. Para México, el escenario ideal es que los panameños logren resistir y eviten la victoria inglesa.

No se trata de que México dependa de Panamá para seguir con vida. El equipo mexicano ya ganó su grupo y aseguró su lugar en dieciseisavos. El punto es que el resultado del Grupo L puede definir si el combinado nacional evita o no a una potencia europea en un cruce temprano.