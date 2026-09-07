Esta es la verdadera razón por la que Roberto Alvarado no se fue a Rusia

El próximo 11 de septiembre el futbol mexicano cierra su ventana de transferencias y hasta que esa fecha no se cumpla, las directivas no pueden descansar ante las siempre presentes compras de emergencia. Por ello, se indica que en Chivas de nueva cuenta rondan los titanes de Europa para quitarles a su emblema: Roberto Alvarado. Esto se dice de la negativa del Piojo para salir del Guadalajara.

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¿Por qué Roberto Alvarado no quiso salir a Rusia?

En horas recientes se indicó que Roberto Alvarado había sido tentado por el Spartak Moscú del futbol ruso. Supuestamente la oferta era atractiva para el club y para el jugador. Sin embargo, la propuesta habría sido rechazada. En ese sentido, muchos de nueva cuenta cuestionaron al futbolista mexicano por no querer salir al extranjero.

Sin embargo, el Piojo ha sido claro desde hace unos años en cuanto a su compromiso con la institución. Ofertas de Brasil se indican como también rechazadas en el pasado reciente y salir rumbo a Rusia tampoco sería una opción viable para el proyecto de vida del jugador, el cual incluye encontrar la ansiada 13 para el equipo.

En ese sentido, aunque el dinero siempre le viene bien a un club, Gabriel Milito indicó que su plantilla está perfecta como quedó, incluso ante la salida de Armando González con rumbo al futbol griego. Al finalizar la fecha siete del Apertura 2026, Chivas marcha sublíder y en vísperas de duelos de alto calibre en el cierre de septiembre.

¿Cuánto cuesta la ficha de Roberto Alvarado en Chivas?

La directiva de Chivas ha aprendido de sus errores en años recientes y ha blindado tanto a técnicos como futbolistas con contratos extensos y fichas de rescisión bastante altas. En el caso de Roberto Alvarado, con 28 años, tiene contrato con el chiverío hasta 2028. Y se indica que su cláusula está en 15 millones de dólares. Aunque las negociaciones siempre pueden concretar milagros, el nacido en Salamanca y la directiva no tienen interés alguno en la salida del que sin duda alguna es su mejor futbolista.