Portero del América se burla de la salida de Solari y pide disculpas

Luego de que Santiago Solari fuera destituido como entrenador del Club América, las reacciones no se hicieron esperar y tras los malos resultados, uno de los guardametas de las Águilas se habría burlado del despido del técnico argentino.

Mediante su cuenta de Twitter, Óscar Jiménez le habría dado ‘Me gusta’ a una publicación que señala a Solari como el entrenador más inflado en la historia del América.

En un año al frente del equipo, el entrenador dirigió 43 partidos de Liga MX arrojando un balance de 22 juegos ganados, 11 empates y 10 derrotas. Ahora, en el Clausura 2022, Santiago Solari registró el peor arranque del América en la historia de los torneos cortos, pues el cuadro de Coapa se ubica en el lugar 17 de la tabla general con 6 unidades, resultado de una victoria, 3 empates y 4 derrotas.

Por su parte, el segundo portero del América, Óscar Jiménez, tuvo poca actividad bajo el mando del argentino.

Durante el Torneo Guardianes 2021, certamen en el que Santiago Solari arribó al futbol mexicano para estar al frente del conjunto Azulcrema, el guardameta tuvo acción en dos partidos. Posteriormente, para el Apertura 2021, Jiménez registró 270 minutos en tres juegos defendiendo el arco del América.

Óscar Jiménez pide disculpas ante un descuido

Luego de que se diera a conocer el ‘Like’ del portero en su cuenta de Twitter, Óscar Jiménez lanzó un mensaje en el que asegura que la acción fue involuntaria.

“Por redes me enterro que sin querer , le di like a una publicación criticando a mi DT, fue completamente involuntario, es algo que nunca he hecho y nunca haría, y no tengo más que admiración y respeto por él y todo su cuerpo técnico.

“Siempre he dado todo por el equipo y lo seguiré haciendo sin importar nada, mientras esté en este club, que es el club más importante de mi vida. Saludos banda y arriba el América”, señala Jiménez.

