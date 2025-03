Figura del Barcelona se divorcia y sería por una infidelidad de su exesposa

La semana pasada, una de las figuras del Barcelona confirmó en sus redes sociales el fin de su matrimonio a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

El jugador que se divorcia es el guardameta, Marc-André ter Stegen. El portero detalló que fue una decisión que tomaron en conjunto con su ex pareja Daniela Jehle

“Hola a todos. Después de pensarlo mucho, Dani y yo hemos decidido tomar caminos separados. No ha sido una decisión fácil, como podéis imaginar, pero ambos creemos que es el mejor paso para nosotros.”

Hello all,

After careful consideration, Dani and I have decided to go our separate ways. This decision was not an easy one, as you can imagine, but we both believe it is the best step for us.

Our joint focus is on doing what is best for our children, ensuring they continue to… pic.twitter.com/lpC0stbHBA

— Marc ter Stegen (@mterstegen1) March 6, 2025