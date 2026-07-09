La actuación de Raúl Rangel con México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ elevó todavía más el interés sobre el guardameta de Chivas. Según Transfermarkt, el arquero mexicano tiene actualmente un valor de mercado de 6.5 millones de euros, una cifra que lo coloca entre los futbolistas más cotizados de su posición dentro de la Concacaf.

Sin embargo, hay un caso que llama especialmente la atención en esta edición del torneo: Yassine Bounou, mejor conocido como Bono, figura de Marruecos y uno de los protagonistas de los Cuartos de Final.

|Instagram:bounouyassine_bono

El portero que está en Cuartos de Final del Mundial 2026 y vale mucho menos que Tala Rangel

De acuerdo con Transfermarkt, Bounou tiene un valor de mercado de apenas 3 millones de euros, menos de la mitad de la cotización actual de Raúl Rangel.

La diferencia resulta sorprendente si se toma en cuenta la trayectoria del arquero marroquí. A sus 35 años, Bono acumula experiencia en LaLiga de España, la UEFA Europa League, la Liga de Campeones de Asia y casi un centenar de partidos con la selección de Marruecos.

Además, el guardameta ha sido una pieza fundamental en el recorrido de su selección dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde ayudó a eliminar a Canadá y contribuyó para que Marruecos avanzara hasta los Cuartos de Final.

Aunque la comparación puede parecer llamativa, la edad influye directamente en las valoraciones de mercado. Mientras Tala Rangel tiene 26 años y aún podría aumentar su cotización, Bono ya tiene 35 años y se encuentra en la etapa final de su carrera profesional.

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Por esa razón, los valores de mercado no siempre reflejan quién es mejor jugador, sino también el potencial de crecimiento, los años de carrera por delante y el interés que podría despertar en futuros mercados de fichajes.

Lo cierto es que, mientras México quedó fuera de la competencia, Bono sigue siendo uno de los nombres más destacados entre los porteros que continúan peleando por el título de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El héroe marroquí, Yassine Bounou, reveló hace unos meses que le gustaría jugar con un equipo de la LIGA BBVA MX en específico si se diera la oportunidad|Gustavo Valdez

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